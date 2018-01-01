Мінсоцполітики пояснило, як перевірятимуть житло претендентів на субсидії





Про це в інтерв'ю Віталій Музиченко.



«З травня, тобто з нового неопалювального періоду, кожне рішення комісії про призначення субсидії буде прийматися на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства, який складатиме соціальний інспектор управління соцзахисту з виходом на місце. Доволі поширене хибне уявлення або введення в оману суспільства, що вони приходять і перевіряють холодильники і заглядають у шафи. Ніхто цього, звичайно, не робить і це не є об'єктом для перевірки. На сьогодні затверджено акт обстеження матеріально-побутових умов, який має чіткі розділи – чим має поцікавитися соціальний інспектор і що він має оцінити», - сказав Музиченко.



Він пояснив, що соціальний інспектор в першу чергу оцінює житлові умови – в якому стані будинок, чи є там ремонт. Окрім того, об'єктом для моніторингу є наявність дороговартісної техніки. Зокрема, в акті обстеження відображається і наявність таких товарів довготривалого вжитку, як мікрохвильова піч чи пральна машина, якщо їх вартість перевищує десять прожиткових мінімумів.



«Тобто, якщо соціальний інспектор зазначить, що бачив «плазму» на 70 дюймів, комісія має право запитати – де громадянин її взяв і яка її вартість. Якщо він скаже, що купив її п'ять років тому, коли мав відповідні доходи, і надасть підтвердження, комісія візьме це до уваги урахуванням того, що це не впливає на поточний матеріальний стан цього громадянина. Але якщо він говоритиме, що оце мені подарували, а оце я знайшов і так далі, виникає питання – чи не приховує сім'я інші доходи», - зазначив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення.



Він зауважив, що обсяги можливих обстежень домогосподарств з виходом інспекторів на місце можна буде оцінити після того, як громадяни подадуть заяви на житлові субсидії і декларації, передбачені новим Положенням.



«Якщо домогосподарство має право на субсидію на загальних підставах, тобто для цього не потрібне рішення комісії, до них не прийде соціальний інспектор. А якщо громадянин приходить і каже: «Хочу, щоб мої документи винесли на розгляд комісії, бо я на загальних підставах права на субсидію не маю, але вважаю, що потребую її, бо не можу оплатити комунальні послуги», – цим він дає згоду на обстеження матеріально-побутових умов», - пояснив Музиченко.



Кабінет міністрів 27 квітня вніс зміни в програму надання субсидій. Відтепер громадяни не отримуватимуть допомоги від держави на оплату комунальних послуг, якщо у власності сім’ї є авто, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соцзахисту населення.



Також субсидію не надаватимуть, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних, а будинку – 200 квадратних метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.



У випадку безробітних осіб субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальні інспектори обстежуватимуть матеріально-побутові умов домогосподарств, які претендують на отримання субсидії, за затвердженим актом, який має чіткі розділи і не передачає огляду вмісту холодильника чи шафи.Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики«З травня, тобто з нового неопалювального періоду, кожне рішення комісії про призначення субсидії буде прийматися на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства, який складатиме соціальний інспектор управління соцзахисту з виходом на місце. Доволі поширене хибне уявлення або введення в оману суспільства, що вони приходять і перевіряють холодильники і заглядають у шафи. Ніхто цього, звичайно, не робить і це не є об'єктом для перевірки. На сьогодні затверджено акт обстеження матеріально-побутових умов, який має чіткі розділи – чим має поцікавитися соціальний інспектор і що він має оцінити», - сказав Музиченко.Він пояснив, що соціальний інспектор в першу чергу оцінює житлові умови – в якому стані будинок, чи є там ремонт. Окрім того, об'єктом для моніторингу є наявність дороговартісної техніки. Зокрема, в акті обстеження відображається і наявність таких товарів довготривалого вжитку, як мікрохвильова піч чи пральна машина, якщо їх вартість перевищує десять прожиткових мінімумів.«Тобто, якщо соціальний інспектор зазначить, що бачив «плазму» на 70 дюймів, комісія має право запитати – де громадянин її взяв і яка її вартість. Якщо він скаже, що купив її п'ять років тому, коли мав відповідні доходи, і надасть підтвердження, комісія візьме це до уваги урахуванням того, що це не впливає на поточний матеріальний стан цього громадянина. Але якщо він говоритиме, що оце мені подарували, а оце я знайшов і так далі, виникає питання – чи не приховує сім'я інші доходи», - зазначив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення.Він зауважив, що обсяги можливих обстежень домогосподарств з виходом інспекторів на місце можна буде оцінити після того, як громадяни подадуть заяви на житлові субсидії і декларації, передбачені новим Положенням.«Якщо домогосподарство має право на субсидію на загальних підставах, тобто для цього не потрібне рішення комісії, до них не прийде соціальний інспектор. А якщо громадянин приходить і каже: «Хочу, щоб мої документи винесли на розгляд комісії, бо я на загальних підставах права на субсидію не маю, але вважаю, що потребую її, бо не можу оплатити комунальні послуги», – цим він дає згоду на обстеження матеріально-побутових умов», - пояснив Музиченко.Кабінет міністрів 27 квітня вніс зміни в програму надання субсидій. Відтепер громадяни не отримуватимуть допомоги від держави на оплату комунальних послуг, якщо у власності сім’ї є авто, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соцзахисту населення.Також субсидію не надаватимуть, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних, а будинку – 200 квадратних метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.У випадку безробітних осіб субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.

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