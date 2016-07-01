У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові





Інцидент стався 3 червня о 19:20, - пише видання



Патрульній поліції надійшов виклик, що чоловік із голим торсом чіпляється до людей біля кафе «Хурма».



Поки на місце прибули патрульні та нацгвардійці, чоловіка побили.



Pujljv напівоголеного, п’яного та закривавленого дебошира затримали. Йому викликали "швидку".

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