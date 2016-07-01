У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
Сьогодні, 02:07
П’яного та закривавленого дебошира затримали на проспекті Соборності.
Інцидент стався 3 червня о 19:20, - пише видання "Волинь Online".
Патрульній поліції надійшов виклик, що чоловік із голим торсом чіпляється до людей біля кафе «Хурма».
Поки на місце прибули патрульні та нацгвардійці, чоловіка побили.
Pujljv напівоголеного, п’яного та закривавленого дебошира затримали. Йому викликали "швидку".
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Інцидент стався 3 червня о 19:20, - пише видання "Волинь Online".
Патрульній поліції надійшов виклик, що чоловік із голим торсом чіпляється до людей біля кафе «Хурма».
Поки на місце прибули патрульні та нацгвардійці, чоловіка побили.
Pujljv напівоголеного, п’яного та закривавленого дебошира затримали. Йому викликали "швидку".
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