вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові

У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
П’яного та закривавленого дебошира затримали на проспекті Соборності.

Інцидент стався 3 червня о 19:20, - пише видання "Волинь Online".

Патрульній поліції надійшов виклик, що чоловік із голим торсом чіпляється до людей біля кафе «Хурма».

Поки на місце прибули патрульні та нацгвардійці, чоловіка побили.

Pujljv напівоголеного, п’яного та закривавленого дебошира затримали. Йому викликали "швидку".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дебошир, Луцьк, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
Сьогодні, 02:07
Віночки, стрибання через вогонь і їзда верхи: волинян кличуть святкувати Купала
Сьогодні, 01:11
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
03 червень, 23:24
Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
03 червень, 22:02
Схожі новини
У Луцьку поліціянти зловили чоловіка, який бігав по вулиці з ножем У Луцьку поліціянти зловили чоловіка, який бігав по вулиці з ножем
01 липень, 2016, 19:26
Луцькі копи склали протоколи на дебошира Луцькі копи склали протоколи на дебошира
01 липень, 2016, 18:37
У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста
09 травень, 2016, 10:31
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
01 червень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
Сьогодні, 02:07
 0
Віночки, стрибання через вогонь і їзда верхи: волинян кличуть святкувати Купала
Сьогодні, 01:11
 0
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
03 червень, 23:24
 0
Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
03 червень, 22:02
 0
Медіа
відео
1/8