У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку, на вулиці 8 Березня, дерево впало на пандус.
Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Романюк.
«Як людям з обмеженими фізичними можливостями проїхати тут?» - пише лучанка.
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Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Романюк.
«Як людям з обмеженими фізичними можливостями проїхати тут?» - пише лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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