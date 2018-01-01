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У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО

У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО
У Луцьку, на вулиці 8 Березня, дерево впало на пандус.

Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Романюк.

«Як людям з обмеженими фізичними можливостями проїхати тут?» - пише лучанка.

У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО

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Теги: пандус, Луцьк, 8 Березня, проблема
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