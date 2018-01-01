У Луцьку дерево заблокувало пандус. ФОТО





Про це на порталі «Відкрите місто» Юлія Романюк.



«Як людям з обмеженими фізичними можливостями проїхати тут?» - пише лучанка.





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