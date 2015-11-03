У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО





3 червня Громадянський Рух "СВІДОМІ" спільно із КП "Спорт для всіх", РЦ "Промінь" та дитячим комплексом "Смугастий Носоріг" організували "Велике дитяче свято спорту", - пише



Вже об 11 годині на території Сіті Парку було людно – батьки привели своїх гіперактивних дівчаток і хлопчиків, аби ті позмагалися за перемогу у різноманітних турнірах, естафетах та вікторинах.



Однак, до початку свята, коли організатори на чолі із Христиною Назар вносили маленькі корективи, діти встигли познайомитися один з одним та стати модельками для фотографа.



"Велике дитяче свято спорту" - це той формат, який дозволяє дітям активно, цікаво та здорово провести час. Ми свідомо обрали формат спортивного свята, щоб стимулювати наших дітей розвиватися у цьому напрямку, любити спорт як здорову альтернативу пасивності і шкідливим звичкам. Тут організовані різноманітні активності для учасників свята, щоб кожен знайшов щось цікаве для себе. Сподіваємося, що усім сподобалося!", – зауважила Христина Назар.



Організаторка Христина Назар та юрист Валентин Хаймик

Стильний дует ведучих "Open Space" Владислав Літкович та Василь Лотошинський модерували захід та підказували малятам, де варто реєструватися та на яких локаціях відбуваються змагання із певних видів спорту. А вибір був дійсно великим! Маленькі лучани мали змогу позмагатися на турнірі з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу, шахматів та шашок та показати гідні результати в естафетах.



За тим, аби усі дітки добре себе почували, слідкували медичні працівники та волонтери ГР "СВІДОМІ". А під час самих змагань із дітками працювали кваліфіковані педагоги-інструктори. Варто зауважити, що ніяких казусів, на щастя, не трапилося.



Опісля того, як дітей вишикували та побажали натхнення, всі розбіглися здобувати перемогу.



За футболістів тримали кулачки їхні тренери та рідні, на іншій локації – діти показували свою спритність у естафетах, а от гравці у шахи та дартс – були найбільш зосереджені.



Окрім змагань гості "Великого дитячого свята спорту" мали змогу побачити виступи бойових мистецтв – капоейра, хортинг і спас.



Під час виступів та змагань маленькі спортивні лучани мали змогу скуштувати смаколики, втамувати спрагу та перепочити.



По-особливому маленьким лучанам сподобалися забавки, які підготував "Смугастий Носоріг". Так, малята перетворювалися у супергероїв та долали перешкоди, танцювали та веселилися під час цікавих ігор на природі. А перед нагородженням переможців усіх турнірів ведучі ще й організували танцювальний батл, де, звичайно ж, перемогла дружба.



Непомітно для усіх шестигодинне свято підійшло до завершення, але лишилося найголовніше – нагородження переможців.



Так, учасники щиро раділи здобутим медалям, грамотам та нагородам. І зізнавалися, що це був чудовий день із масою цікавинок, який приніс їм купу нових друзів, вражень та емоцій.



"Велике дитяче свято спорту ми провели з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, що був 1 червня. Життя і здоров'я дітей – це пріоритетний напрямок нашої діяльності. До того ж закінчився навчальний рік, попереду – відпочинок. Тому ми вирішили задати саме спортивний старт цьогорічним літнім канікулам. Нам здається, що усе вдалося, прийшло багато дітлахів, висококласні спортивні педагоги забезпечили захоплюючі змагання, організаційно ми також впоралися", - підсумував спортивне свято співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Павло Павлюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нестримне спортивне дійство зібрало у Сіті Парку чимало маленьких лучан, аби позмагатися, повеселитися та отримати корисні подарунки і нагороди.3 червня Громадянський Рух "СВІДОМІ" спільно із КП "Спорт для всіх", РЦ "Промінь" та дитячим комплексом "Смугастий Носоріг" організували "Велике дитяче свято спорту", - пише Конкурент Вже об 11 годині на території Сіті Парку було людно – батьки привели своїх гіперактивних дівчаток і хлопчиків, аби ті позмагалися за перемогу у різноманітних турнірах, естафетах та вікторинах.Однак, до початку свята, коли організатори на чолі ізвносили маленькі корективи, діти встигли познайомитися один з одним та стати модельками для фотографа."Велике дитяче свято спорту" - це той формат, який дозволяє дітям активно, цікаво та здорово провести час. Ми свідомо обрали формат спортивного свята, щоб стимулювати наших дітей розвиватися у цьому напрямку, любити спорт як здорову альтернативу пасивності і шкідливим звичкам. Тут організовані різноманітні активності для учасників свята, щоб кожен знайшов щось цікаве для себе. Сподіваємося, що усім сподобалося!", – зауважила Христина Назар.Організаторка Христина Назар та юристСтильний дует ведучих "Open Space"тамодерували захід та підказували малятам, де варто реєструватися та на яких локаціях відбуваються змагання із певних видів спорту. А вибір був дійсно великим! Маленькі лучани мали змогу позмагатися на турнірі з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу, шахматів та шашок та показати гідні результати в естафетах.За тим, аби усі дітки добре себе почували, слідкували медичні працівники та волонтери ГР "СВІДОМІ". А під час самих змагань із дітками працювали кваліфіковані педагоги-інструктори. Варто зауважити, що ніяких казусів, на щастя, не трапилося.Опісля того, як дітей вишикували та побажали натхнення, всі розбіглися здобувати перемогу.За футболістів тримали кулачки їхні тренери та рідні, на іншій локації – діти показували свою спритність у естафетах, а от гравці у шахи та дартс – були найбільш зосереджені.Окрім змагань гості "Великого дитячого свята спорту" мали змогу побачити виступи бойових мистецтв – капоейра, хортинг і спас.Під час виступів та змагань маленькі спортивні лучани мали змогу скуштувати смаколики, втамувати спрагу та перепочити.По-особливому маленьким лучанам сподобалися забавки, які підготував "Смугастий Носоріг". Так, малята перетворювалися у супергероїв та долали перешкоди, танцювали та веселилися під час цікавих ігор на природі. А перед нагородженням переможців усіх турнірів ведучі ще й організували танцювальний батл, де, звичайно ж, перемогла дружба.Непомітно для усіх шестигодинне свято підійшло до завершення, але лишилося найголовніше – нагородження переможців.Так, учасники щиро раділи здобутим медалям, грамотам та нагородам. І зізнавалися, що це був чудовий день із масою цікавинок, який приніс їм купу нових друзів, вражень та емоцій."Велике дитяче свято спорту ми провели з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, що був 1 червня. Життя і здоров'я дітей – це пріоритетний напрямок нашої діяльності. До того ж закінчився навчальний рік, попереду – відпочинок. Тому ми вирішили задати саме спортивний старт цьогорічним літнім канікулам. Нам здається, що усе вдалося, прийшло багато дітлахів, висококласні спортивні педагоги забезпечили захоплюючі змагання, організаційно ми також впоралися", - підсумував спортивне свято співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"

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