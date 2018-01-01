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Лучан запрошують на каву з державним реєстратором

Лучан запрошують на каву з державним реєстратором
У Луцьку 5 червня відбудеться вулична зустріч державного реєстратора з жителями, аби усі охочі могли у під час розмови за горнятком кави отримати консультацію щодо реєстрації нерухомого майна.

Про це повідомляють організатори.

Відомо, що зустріч влаштовує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області в рамках проекту "Я маю право".

Тож з 10.00 до 13.00 5 червня охочих поспілкуватися про реєстрацію нерухомого майна запрошують прийти за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля приміщення Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану).

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Теги: кава, Я маю право, державний реєстратор, Луцьк
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