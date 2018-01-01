Лучан запрошують на каву з державним реєстратором





Про це повідомляють організатори.



Відомо, що зустріч влаштовує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області в рамках проекту "Я маю право".



Тож з 10.00 до 13.00 5 червня охочих поспілкуватися про реєстрацію нерухомого майна запрошують прийти за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля приміщення Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 5 червня відбудеться вулична зустріч державного реєстратора з жителями, аби усі охочі могли у під час розмови за горнятком кави отримати консультацію щодо реєстрації нерухомого майна.Про це повідомляють організатори.Відомо, що зустріч влаштовує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області в рамках проекту "Я маю право".Тож з 10.00 до 13.00 5 червня охочих поспілкуватися про реєстрацію нерухомого майна запрошують прийти за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля приміщення Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану).

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