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Підрахували, скільки в Луцьку коштує каструля борщу

Підрахували, скільки в Луцьку коштує каструля борщу
Український борщ давно став улюбленою стравою багатьох не лише на теренах України, а й далеко за її межами.

Журналісти вирішили перевірити, у скільки лучанам обійдеться приготування трилітрової каструлі цього наїдка, - пише інтернет-видання Волинь24.

До списку інгредієнтів не включали такі «витребеньки», як чорнослив чи пампушки. Ціни перевіряли у місцевих супермаркетах.

Отож, за кілограм свинної лопатки поціновувачі борщу мусять віддати 105,90 грн, за 700 г – 74,13 грн. Одна морквина середнього розміру нині коштує 2,05 грн (12,99 грн/кг), а одна цибулина – 1, 75 грн (6,99 грн/кг). За молоду капустину просять 9,26 грн (16,90 грн/кг), за 2 шт. молодого буряка – 19, 46 грн (32,99 грн/кг). А от чотири великі молоді картоплини «заважили» 16,55 грн (19,90 грн/кг).

200 г квасолі коштують 10,70 грн (49, 99 грн/кг). 50 г фасованого кропу обійдуться вам у 9,49 грн, а 50 г фасованої петрушки – у 7,99 грн.

А який борщ без часнику? Ціна часнику – 59,99 грн/кг, відтак 2-3 головки коштуватимуть 7,68 грн.

Для особливо пікантного смаку до борщу додають 2-3 ст. ложки томатної пасти, а 70-грамова упаковка коштує 4,90 грн.

Окрім цього, до українського борщу за смаком додають сіль, чорний перець, лавровий лист тощо. Якщо ви не маєте цих «принад» вдома, то і на них доведеться витратитись.

Таким чином, обійдеться 6-8 порцій борщу обійдуться лучанам аж у 163,96 грн (без хліба, сала чи олії для пасерування).

Варто зазначити, що порція борщу у закладах традиційної української кухні Луцька коштує приблизно 45-55 грн.

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Теги: борщ, Луцьк
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