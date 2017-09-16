На Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе

Мар'ян Корчак ( позивний "Хитрий"), який загинув на Донбасі 25 травня в результаті артилерійського обстрілу, був троюрідним братом журналіста Георгія Гонгадзе.



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"Мар'ян Корчак був родиною, Леся Корчак-Гонгадзе була його тіткою. Вічна пам'ять", - написала на своїй сторінці в Facebook вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.



Мар’ян Корчак народився 6 вересня 1995 року в селищі Шкло, що на Львівщині. У 2010—2015 роках навчався у ВПУ №29 міста Львів, де здобув кваліфікацію техніка-механіка. Пішов на фронт добровольцем у 2016 році. Був парамедиком 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

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