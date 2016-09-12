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На Чернігівщині застрелився відомий режисер

На Чернігівщині застрелився відомий режисер
На хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області знайшли мертвим відомого українського режисера Леоніда Кантера.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції, - пише ТСН.

"Надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на місці події було виявлено труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням в щелепу, а поряд із тілом лежала зброя.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства, перевіряються всі обставини події.

Своєю чергою місцеві ЗМІ уточнили, що загиблим чоловіком є відомий режисер, продюсер, мандрівник та письменник Леонід Кантер.

Зазначимо, Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981 року, 2003 року заснував кіностудію "Лізард філмс", що зняла приблизно 50 коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок.

Одними з найвідоміших кіноробіт режисера є фільм про кіборгів Донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти" та "Міф" про оперного співака Василя Сліпака, який загинув у зоні АТО.

Окрім цього, Кантер організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята, зокрема, фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".

"У Леоніда Кантера було вогнепальне поранення в щелепу. Поруч з ним був знайдений автомат і передсмертна записка. Тобто 99,9% - це самогубство. Тіло режисера і зброя направлені на експертизу", - повідомив LIGA.net спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

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Теги: смерть, режисер, Леонід Кантер
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