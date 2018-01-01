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Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*

Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*
Розповіли про події, які відбудуться у РЦ «Промінь» 8-10 червня.

З 8 по 10 червня у холі РЦ «Промінь» відбудеться виставка фіалок. Організатор виставки Наталія Бакалець, займається квітами вже близько 10 років та в своїй колекції має 800 сортів фіалок. На місці можна буде, як подивитись, так і придбати унікальні види квітів.

9 червня з 17:00 до 21:00 на площі РЦ «Промінь» відбудеться танцювальний джем від Stylez Studio, де учні школи продемонструють свій скілл і прокачають вас наповну!

10 червня з 14:00 у зоні кінобару MULTIPLEX відбудеться ігротека від клубу «Твоя Фішка».

Також у цей день 10 червня о 15:00 у Grand Central Food Terminal, що на 4-му поверсі комплексу відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO.

Після чого у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться тематична вечірка з улюбленими піснями DZIDZIO.

Детальнішу інформацію про події можна дізнатись зі сторінок соціальних мереж:

https://www.facebook.com/prominlutsk/

https://www.instagram.com/rcpromin/

Або за номером телефону: +380 (68) 525 90 09.

Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*
Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*
Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*
Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*
Розваги на вихідних у луцькому «Промені». АФІША*

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Теги: РЦ «Промінь»
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