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Волинянина ошукали на майже 10 тисяч за дешеве пальне

Волинянина ошукали на майже 10 тисяч за дешеве пальне
У Володимирі-Волинському 27-річного чоловіка "розвели" телефонні шахраї.

Відповідна заява надійшла до правоохоронців вчора, 5 червня, – пише Володимир медіа.

Як з'ясували правоохоронці, відбулося усе за стандартним сценарієм. Спочатку чоловікові зателефонувала невідома особа та запропонувала купити дешеве дизельне пальне. Однак, гроші треба було відправити заздалегідь на банківську картку.

Перерахувавши 9 500 гривень, чоловік пального не дочекався.

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Теги: шахрай, пальне
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