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У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО

У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку, на автостанції №1, спіймали «на гарячому» продавців сурогату.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

В одному із торгівельних павільйонів облаштували «наливайку» та реалізовували алкоголь. «Точку» викрили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти міста.

Усю виявлену алкогольну продукцію муніципали вилучили, а на продавця склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Далі справа за суддями Луцького міськрайонного суду, які визначатимуть для порушника міру покарання», - йдеться у дописі.

У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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