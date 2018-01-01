У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:23
У Луцьку, на автостанції №1, спіймали «на гарячому» продавців сурогату.
Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
В одному із торгівельних павільйонів облаштували «наливайку» та реалізовували алкоголь. «Точку» викрили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти міста.
Усю виявлену алкогольну продукцію муніципали вилучили, а на продавця склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Далі справа за суддями Луцького міськрайонного суду, які визначатимуть для порушника міру покарання», - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
В одному із торгівельних павільйонів облаштували «наливайку» та реалізовували алкоголь. «Точку» викрили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти міста.
Усю виявлену алкогольну продукцію муніципали вилучили, а на продавця склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Далі справа за суддями Луцького міськрайонного суду, які визначатимуть для порушника міру покарання», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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