Онкохворого Романа Гальчика відмовились лікувати в Італії

Онкохворий 3-річний, котрий бореться із злоякісною пухлиною головного мозку, наразі чергову хіміотерапію проходить у Туреччині. Натомість італійські лікарі відмовили у лікуванні, так як форма раку дуже агресивна.Про це в спільноті facebook “Гальчик Рома – боротьба за життя” пише"Ми з вірою в серці на порятунок, та з вірою у лікаря, з Мілана прилетіли в Стамбул, в Аджібадем. Сьогодні пройшли консультацію, здали аналізи і нас госпіталізували відразу і сьогодні починаємо пити і капати хімію. Я ВІРЮ, що допоможе, я ЗНАЮ, що ми переможемо, це тільки питання часу. Все. І крапка. І не хочу чути нічого іншого, тому що я не вірю ні в що, тільки в здорове майбутнє мого Роми. І якщо це шанс один на мільйон, я його використаю", - йдеться у дописі.Мама хлопчика розповідає, що Рома почуває себе добре, але часом болить голова."Ні разу за всі дні перельотів, поїздок не плакав, а коли мені було сумно, він міцно обіймав і казав "мама, не переживай". Коли в літаку я трусилась від страху, він брав за руку і казав "мама, не бійся, це ж не страшно". І справді, я з ним нічого тепер не боюсь. Це стільки сили в цих рідних очах, він моя опора , він і є моє життя", - ділиться думками Світлана Гальчик.