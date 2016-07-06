Онкохворого Романа Гальчика відмовились лікувати в Італії
Сьогодні, 15:38
Онкохворий 3-річний Роман Гальчик, котрий бореться із злоякісною пухлиною головного мозку, наразі чергову хіміотерапію проходить у Туреччині. Натомість італійські лікарі відмовили у лікуванні, так як форма раку дуже агресивна.
Про це в спільноті facebook “Гальчик Рома – боротьба за життя” пише Світлана Гальчик.
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"Ми з вірою в серці на порятунок, та з вірою у лікаря, з Мілана прилетіли в Стамбул, в Аджібадем. Сьогодні пройшли консультацію, здали аналізи і нас госпіталізували відразу і сьогодні починаємо пити і капати хімію. Я ВІРЮ, що допоможе, я ЗНАЮ, що ми переможемо, це тільки питання часу. Все. І крапка. І не хочу чути нічого іншого, тому що я не вірю ні в що, тільки в здорове майбутнє мого Роми. І якщо це шанс один на мільйон, я його використаю", - йдеться у дописі.
Мама хлопчика розповідає, що Рома почуває себе добре, але часом болить голова.
"Ні разу за всі дні перельотів, поїздок не плакав, а коли мені було сумно, він міцно обіймав і казав "мама, не переживай". Коли в літаку я трусилась від страху, він брав за руку і казав "мама, не бійся, це ж не страшно". І справді, я з ним нічого тепер не боюсь. Це стільки сили в цих рідних очах, він моя опора , він і є моє життя", - ділиться думками Світлана Гальчик.
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це в спільноті facebook “Гальчик Рома – боротьба за життя” пише Світлана Гальчик.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМИ ГАЛЬЧИКА
"Ми з вірою в серці на порятунок, та з вірою у лікаря, з Мілана прилетіли в Стамбул, в Аджібадем. Сьогодні пройшли консультацію, здали аналізи і нас госпіталізували відразу і сьогодні починаємо пити і капати хімію. Я ВІРЮ, що допоможе, я ЗНАЮ, що ми переможемо, це тільки питання часу. Все. І крапка. І не хочу чути нічого іншого, тому що я не вірю ні в що, тільки в здорове майбутнє мого Роми. І якщо це шанс один на мільйон, я його використаю", - йдеться у дописі.
Мама хлопчика розповідає, що Рома почуває себе добре, але часом болить голова.
"Ні разу за всі дні перельотів, поїздок не плакав, а коли мені було сумно, він міцно обіймав і казав "мама, не переживай". Коли в літаку я трусилась від страху, він брав за руку і казав "мама, не бійся, це ж не страшно". І справді, я з ним нічого тепер не боюсь. Це стільки сили в цих рідних очах, він моя опора , він і є моє життя", - ділиться думками Світлана Гальчик.
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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