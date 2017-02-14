Інфекційній лікарні в Луцьку куплять апарат для вентиляції легень
Сьогодні, 16:51
Волинська обласна інфекційна лікарня придбає апарат для штучної вентиляції легень.
Відповідний тендер відбувся через систему закупівель ProZorro.
Участь у торгах взяли два претенденти – підприємці Ольга Лобова та Артем Саліхов. Переможцем обрали Ольгу Лобову, котра запропонувала меншу ціну.
Апарат для штучної вентиляції легень зможе працювати безперервно близько 200 годин. На його купівлю витратять 299 500 гривень.
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Відповідний тендер відбувся через систему закупівель ProZorro.
Участь у торгах взяли два претенденти – підприємці Ольга Лобова та Артем Саліхов. Переможцем обрали Ольгу Лобову, котра запропонувала меншу ціну.
Апарат для штучної вентиляції легень зможе працювати безперервно близько 200 годин. На його купівлю витратять 299 500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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