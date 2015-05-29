Український футбольний клуб припиняє існування





Металург Запоріжжя зникає з футбольної карти України. Атестаційний комітет ФФУ відмовив клубу у видачі атестату на новий сезон, повідомляє



Каменем спотикання стало прострочення в поданні документів щодо проведення домашніх матчів. Клуб планував проводити матчі на стадіоні Локомотив, а перед цим кілька поєдинків провести у Дніпропетровській області, що не влаштувало ФФУ.



У зв'язку з цим керівництвом прийнято рішення про ліквідацію клубу. Попри наявність фінансування Металург припиняє існування.



Сезон 2017/18 "Металург" провів у Другій лізі та посів останнє місце в таблиці, встановивши антирекорд змагань. У своїй історії клуб ставав фіналістом Кубка України та виступав у єврокубках.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запорізький "Металург" не отримав атестат на сезон 2018/19 та оголосив про припинення існування клубу.Металург Запоріжжя зникає з футбольної карти України. Атестаційний комітет ФФУ відмовив клубу у видачі атестату на новий сезон, повідомляє Футбол24 Каменем спотикання стало прострочення в поданні документів щодо проведення домашніх матчів. Клуб планував проводити матчі на стадіоні Локомотив, а перед цим кілька поєдинків провести у Дніпропетровській області, що не влаштувало ФФУ.У зв'язку з цим керівництвом прийнято рішення про ліквідацію клубу. Попри наявність фінансування Металург припиняє існування.Сезон 2017/18 "Металург" провів у Другій лізі та посів останнє місце в таблиці, встановивши антирекорд змагань. У своїй історії клуб ставав фіналістом Кубка України та виступав у єврокубках.

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