Втікають за кордон: тисячі волинян ухиляються від призову





Жоден із призовників не братиме участі в Операції Об’єднаних сил. Про це розповів обласний військовий комісар Роман Кулик, - інформує



За словами військового комісара, всього розіслали близько 17 тисяч запрошень. Із них - 7900 не з'явились на призовну комісію. Окрім цього, до правоохоронних органів передали справи 44-ох волинян для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.



До слова, Роман Кулик зазначає, що чимало юнаків втікають закордон і таким чином ухиляються від служби в армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершився весняний призов 2018 року. На строкову військову службу призвали 425 юнаків. Вони служитимуть у бойових військових частинах.Жоден із призовників не братиме участі в Операції Об’єднаних сил. Про це розповів обласний військовий комісар, - інформує Суспільне Волині За словами військового комісара, всього розіслали близько 17 тисяч запрошень. Із них - 7900 не з'явились на призовну комісію. Окрім цього, до правоохоронних органів передали справи 44-ох волинян для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.До слова, Роман Кулик зазначає, що чимало юнаків втікають закордон і таким чином ухиляються від служби в армії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію