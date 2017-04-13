Втікають за кордон: тисячі волинян ухиляються від призову
Сьогодні, 13:12
На Волині завершився весняний призов 2018 року. На строкову військову службу призвали 425 юнаків. Вони служитимуть у бойових військових частинах.
Жоден із призовників не братиме участі в Операції Об’єднаних сил. Про це розповів обласний військовий комісар Роман Кулик, - інформує Суспільне Волині.
За словами військового комісара, всього розіслали близько 17 тисяч запрошень. Із них - 7900 не з'явились на призовну комісію. Окрім цього, до правоохоронних органів передали справи 44-ох волинян для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.
До слова, Роман Кулик зазначає, що чимало юнаків втікають закордон і таким чином ухиляються від служби в армії.
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Жоден із призовників не братиме участі в Операції Об’єднаних сил. Про це розповів обласний військовий комісар Роман Кулик, - інформує Суспільне Волині.
За словами військового комісара, всього розіслали близько 17 тисяч запрошень. Із них - 7900 не з'явились на призовну комісію. Окрім цього, до правоохоронних органів передали справи 44-ох волинян для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.
До слова, Роман Кулик зазначає, що чимало юнаків втікають закордон і таким чином ухиляються від служби в армії.
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