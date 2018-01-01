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«Гід по знижках» від ПортCity*

«Гід по знижках» від ПортCity*
Торгово-розважальний центр ПортCity підготував чергову порцію знижок, тож не пропустіть спекотні пропозиції.

8-10 червня у ТРЦ можна буде вигідно придбати одяг та взуття.

Знижки від -50% до -60% будуть у таких магазинах, як: OLKO, Actors, Pink, Motorsport, Tom Tailor та Pierre Cardin.

Запрошуємо до літнього шопінгу!

«Гід по знижках» від ПортCity*

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Теги: ПортCity, гід по знижках
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