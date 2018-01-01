«Гід по знижках» від ПортCity*
Сьогодні, 20:17
Торгово-розважальний центр ПортCity підготував чергову порцію знижок, тож не пропустіть спекотні пропозиції.
8-10 червня у ТРЦ можна буде вигідно придбати одяг та взуття.
Знижки від -50% до -60% будуть у таких магазинах, як: OLKO, Actors, Pink, Motorsport, Tom Tailor та Pierre Cardin.
Запрошуємо до літнього шопінгу!
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8-10 червня у ТРЦ можна буде вигідно придбати одяг та взуття.
Знижки від -50% до -60% будуть у таких магазинах, як: OLKO, Actors, Pink, Motorsport, Tom Tailor та Pierre Cardin.
Запрошуємо до літнього шопінгу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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