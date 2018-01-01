«Гід по знижках» від ПортCity*





8-10 червня у ТРЦ можна буде вигідно придбати одяг та взуття.



Знижки від -50% до -60% будуть у таких магазинах, як: OLKO, Actors, Pink, Motorsport, Tom Tailor та Pierre Cardin.



Запрошуємо до літнього шопінгу!





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