«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО
Сьогодні, 15:16
У Луцьку, на вулиці Баранова, частина каналізаційних люків залишається відкритою.
Про це на сайті Відкрите місто написав Василь Ващенко.
«Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там.
Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення», - пише чоловік.
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Про це на сайті Відкрите місто написав Василь Ващенко.
«Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там.
Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення», - пише чоловік.
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