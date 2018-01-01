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«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО

«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Баранова, частина каналізаційних люків залишається відкритою.

Про це на сайті Відкрите місто написав Василь Ващенко.

«Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там.

Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення», - пише чоловік.

«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО
«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО

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Теги: проблема, Луцьк, Баранова, люк
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