«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО





Про це на сайті Відкрите місто написав Василь Ващенко.



«Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там.



Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення», - пише чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Баранова, частина каналізаційних люків залишається відкритою.Про це на сайті Відкрите місто написав«Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там.Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення», - пише чоловік.

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