Волинські танкісти на «Оплотах» вразили військових НАТО





Цьогоріч у танковому біатлоні НАТО беруть участь вісім країн: минулорічні переможці з Австрії (виступають на танках «Леопард 2А4»), Франція («Леклерк»), Німеччина («Леопард 2А6»), Польща («Леопард 2А5»), Швеція («Стрідсвагн»), США («Абрамс»), Британія («Челенджер 2») та Україна («Оплот»), - повідомляє



Нашу державу на цих змаганнях представляє найкращий танковий взвод ЗСУ з 14 окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського. Наші танкісти уже пройшли більшу частину дисциплін. Не дуже вдало волиняни виступили на етапі, під час якого потрібно було провести наступальну операцію з веденням вогню та маневруванням на полі бою, уникаючи перешкод та артилерії. Також танкісти змагалися у визначенні цілей, визначенні відстаней до них за умови поламаного дальноміра, а ще з різних положень стріляли з пістолета.







В третій день змагань наш танковий взвод виконував оборонну операцію. У підсумку вдалося уразити 21 «важку» ціль із 28 та набрати 312 балів. Це був достатньо високий результат.







У четвертий день танкових змагань «Сильна Європа 2018» танкісти 14 ОМБР навички зі швидкісного водіння, медичної евакуації та хімічного захисту. Лише пересуваючись між ділянками конкурсу, машини пройшли маршем майже по 100 кілометрів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На навчальному полігоні командування підготовки 7 Армії США в Графенвері у Німеччині тривали танкові змагання «Сильна Європа 2018».Цьогоріч у танковому біатлоні НАТО беруть участь вісім країн: минулорічні переможці з Австрії (виступають на танках «Леопард 2А4»), Франція («Леклерк»), Німеччина («Леопард 2А6»), Польща («Леопард 2А5»), Швеція («Стрідсвагн»), США («Абрамс»), Британія («Челенджер 2») та Україна («Оплот»), - повідомляє Вісник і К Нашу державу на цих змаганнях представляє найкращий танковий взвод ЗСУ з 14 окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського. Наші танкісти уже пройшли більшу частину дисциплін. Не дуже вдало волиняни виступили на етапі, під час якого потрібно було провести наступальну операцію з веденням вогню та маневруванням на полі бою, уникаючи перешкод та артилерії. Також танкісти змагалися у визначенні цілей, визначенні відстаней до них за умови поламаного дальноміра, а ще з різних положень стріляли з пістолета.В третій день змагань наш танковий взвод виконував оборонну операцію. У підсумку вдалося уразити 21 «важку» ціль із 28 та набрати 312 балів. Це був достатньо високий результат.У четвертий день танкових змагань «Сильна Європа 2018» танкісти 14 ОМБР навички зі швидкісного водіння, медичної евакуації та хімічного захисту. Лише пересуваючись між ділянками конкурсу, машини пройшли маршем майже по 100 кілометрів.

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