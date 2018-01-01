Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО





Про це повідомили на сторінці «Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності» у Facebook.



«Перша нагорода чемпіонату Європи! «Срібло» каное-четвірки на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва - Волинська область), Олега Боровика та Олександра Сівкова (обидва - Полтавська)», - йдеться у дописі.



Зазначають, що спортсмени увірвалися у трійку лідерів завдяки «потужному фінішу» — 1:30.941.



«Вітаємо спортсменів та головного тренера збірної України Юрія Чебана, який готував екіпаж до змагань!» - резюмуються у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни у складі збірної України з каное-четвірки ззобули друге місце на чемпіонаті Європи.Про це повідомили на сторінці «Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності» у Facebook.«Перша нагорода чемпіонату Європи! «Срібло» каное-четвірки на дистанції 500 м у складі(обидва - Волинська область),та(обидва - Полтавська)», - йдеться у дописі.Зазначають, що спортсмени увірвалися у трійку лідерів завдяки «потужному фінішу» — 1:30.941.«Вітаємо спортсменів та головного тренера збірної України, який готував екіпаж до змагань!» - резюмуються у дописі.

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