Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:57
Волиняни у складі збірної України з каное-четвірки ззобули друге місце на чемпіонаті Європи.
Про це повідомили на сторінці «Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності» у Facebook.
«Перша нагорода чемпіонату Європи! «Срібло» каное-четвірки на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва - Волинська область), Олега Боровика та Олександра Сівкова (обидва - Полтавська)», - йдеться у дописі.
Зазначають, що спортсмени увірвалися у трійку лідерів завдяки «потужному фінішу» — 1:30.941.
«Вітаємо спортсменів та головного тренера збірної України Юрія Чебана, який готував екіпаж до змагань!» - резюмуються у дописі.
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Про це повідомили на сторінці «Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності» у Facebook.
«Перша нагорода чемпіонату Європи! «Срібло» каное-четвірки на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва - Волинська область), Олега Боровика та Олександра Сівкова (обидва - Полтавська)», - йдеться у дописі.
Зазначають, що спортсмени увірвалися у трійку лідерів завдяки «потужному фінішу» — 1:30.941.
«Вітаємо спортсменів та головного тренера збірної України Юрія Чебана, який готував екіпаж до змагань!» - резюмуються у дописі.
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