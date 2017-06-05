Самотній лебідь на хвилях вечірнього Світязю. ФОТО





Чимало туристів, які приїжджають на Світязь, кидають усі свої вечірні справи та йдуть милуватися надзвичайної краси явищем - заходом сонця, - пише



Особливо він прекрасний у безхмарну погоду, коли у тихій та прозорій воді відбивається небесне світило. Частими гостями на центральному Світязькому пляжі є красені-лебеді, що пливуть до людей у пошуках їжі. Вони знають, що хто-хто, а люди таки мають чим підживити птахів: у них завжди знайдеться скориночка запашного хліба.



Вдосталь поївши, красені-птахи гордовито розрізають озерні хвилі та зупиняють на собі захоплені людські погляди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже за кілька днів офіційно стартує курортний сезон і Шацькі озера заполонять відпочивальники. А поки ще тихий Світязь виграє неймовірними барвами, вібиваючи яскраві промені вечірнього сонця.Чимало туристів, які приїжджають на Світязь, кидають усі свої вечірні справи та йдуть милуватися надзвичайної краси явищем - заходом сонця, - пише Район. Шацьк. Особливо він прекрасний у безхмарну погоду, коли у тихій та прозорій воді відбивається небесне світило. Частими гостями на центральному Світязькому пляжі є красені-лебеді, що пливуть до людей у пошуках їжі. Вони знають, що хто-хто, а люди таки мають чим підживити птахів: у них завжди знайдеться скориночка запашного хліба.Вдосталь поївши, красені-птахи гордовито розрізають озерні хвилі та зупиняють на собі захоплені людські погляди.

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