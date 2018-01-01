Аби ніхто не покалічився: лучанин скаржиться на відкриті люки
Сьогодні, 02:21
На вулиці Баранова у Луцьку, попри зверненя містян, і досі не закрили люки.
Про це Василь Ващенко написав на платформі "Відкрите місто".
"Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там. Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення", написав чоловік, та виклав знімки двох каналізаційних колодязів. Один частково прикритий, а інший зовсім не має кришки.
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Про це Василь Ващенко написав на платформі "Відкрите місто".
"Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там. Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення", написав чоловік, та виклав знімки двох каналізаційних колодязів. Один частково прикритий, а інший зовсім не має кришки.
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