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Аби ніхто не покалічився: лучанин скаржиться на відкриті люки

Аби ніхто не покалічився: лучанин скаржиться на відкриті люки
На вулиці Баранова у Луцьку, попри зверненя містян, і досі не закрили люки.

Про це Василь Ващенко написав на платформі "Відкрите місто".

"Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там. Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення", написав чоловік, та виклав знімки двох каналізаційних колодязів. Один частково прикритий, а інший зовсім не має кришки.


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Теги: люк, скарга
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