Аби ніхто не покалічився: лучанин скаржиться на відкриті люки





Про це Василь Ващенко написав на платформі



"Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там. Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення", написав чоловік, та виклав знімки двох каналізаційних колодязів. Один частково прикритий, а інший зовсім не має кришки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Баранова у Луцьку, попри зверненя містян, і досі не закрили люки.Про ценаписав на платформі "Відкрите місто". "Попри запевнення департаменту міської ради щодо як найшвидшого закриття люків, віз і нині там. Ще ніхто не покалічився, а значить проблема не на часі. Бентежить таке халатне ставлення", написав чоловік, та виклав знімки двох каналізаційних колодязів. Один частково прикритий, а інший зовсім не має кришки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію