Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
Сьогодні, 14:00
На Волині засудили чоловіка, який викрав ювелірні вироби із будинку, а згодом побився із іншим чоловіком та вкрав у нього 63 гривні. Волинянина "посадили" на 4 роки.
Про це йдеться у вироку Шацького райсуду від 30 травня.
Суд встановив, що 19 грудня 2017 року чоловік у селі Перевісся, переконавшись у відсутності власників будинку вдома, знайшов ключ та проник до житла. Там він викрав низку ювелірних прикрас та гроші на майже 6 тис грн.
Крім того, 29 березня 2018 року, чоловік у селі Годовичі в стані алкогольного сп'яніння був у гостях. Тут він декілька разів вдарив в обличчя іншого чоловіка. Після цього засуджений викрав у нього з кишені 63 гривні та втік.
У ході засідання чоловік визнав свою вину та просив суворо його не карати та призначити йому покарання з іспитовим терміном.
Зрештою, чоловіка визнали винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, та визначили остаточне покарання у виді 4 років позбавлення волі. До строку також зарахують час попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Викрадені речі та кошти повернуть власникам.
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Про це йдеться у вироку Шацького райсуду від 30 травня.
Суд встановив, що 19 грудня 2017 року чоловік у селі Перевісся, переконавшись у відсутності власників будинку вдома, знайшов ключ та проник до житла. Там він викрав низку ювелірних прикрас та гроші на майже 6 тис грн.
Крім того, 29 березня 2018 року, чоловік у селі Годовичі в стані алкогольного сп'яніння був у гостях. Тут він декілька разів вдарив в обличчя іншого чоловіка. Після цього засуджений викрав у нього з кишені 63 гривні та втік.
У ході засідання чоловік визнав свою вину та просив суворо його не карати та призначити йому покарання з іспитовим терміном.
Зрештою, чоловіка визнали винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, та визначили остаточне покарання у виді 4 років позбавлення волі. До строку також зарахують час попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Викрадені речі та кошти повернуть власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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