Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Знаходиться база за 10 метрів від озера Світязь та за 800 метрів від автобусної зупинки «Гряда».На території бази розташовані три одно- та двоповерхові будинки, кафе на 35 місць, продовольчий кіоск, літній майданчик, 11 альтанок, 2 мангальні комплекси, дитячий майданчик.Вартість проживання за добу варіюється від 500 до 1000 гривень. Наприклад, сімейний люкс із двома спальнями вміщає чотирьох людей. Тут є двоспальне та односпальні ліжка, супутникове телебачення, кондиціонер, вітальня з холодильником, електричною плитою, електрочайником, санвузлом.Розташована база за 20 метрів від озера Світязь, за 150 метрів від зупинки «Гряда» та 5 кілометрів від центру Шацька.На території бази є три одно- та двоповерхові будинки. Вартість проживання за добу варіюється від 500 до 1500 гривень. У сімейному двомісному номері є спальня, кухонний куток та санвузол.Також до послуг гостей пропонують мангали, автостоянку, дитячий майданчик.Знаходиться база у центрі Гряди за 25 метрів від озера Світязь. У маєтку є 20 номерів: «люкс сімейний» - 4, «покращений стандарт 3-місний А» - 4, «покращений стандарт 3-місний В» - 4, «стандарт 3-місний А» - 2, «стандарт 3-місний В» - 6.Вартість проживання коливається від 600 до 1600 гривень.У тримісному «стандарті В» вміщаються двоспальне та односпальне ліжка, холодильник, шафа, стіл, електрочайник, чайний сервіз, санвузол.Гості бази відпочинку можуть користуватися альтанками, мангалами, гойдалками, парковкою.До озера Світязь від бази 150 метрів, до автобусної зупинки «Гряда» – 60 метрів. Загалом на території відпочинкової зони знаходяться 5 будинків.Гості можуть безкоштовно користуватися Wi-Fi, мангалами, альтанками, дитячим майданчиком.За добу у «Ялинці» доведеться викласти від 300 до 1200 гривень. Наприклад, у тримісному економі є двоспальне та односпальні ліжка, холодильник, загальний санвузол на вулиці. У сімейному чотиримісному люксі – два двоспальні ліжка, вітальня, кухня, санвузол та балкон.Розташована база відпочинку у 10 метрах від Світязю. Гості можуть скористатися безкоштовним WI-Fi, парковкою, альтанками, мангалами, дитячим майданчиком.Проживання у сімейному люксі обійдеться у 600-700 гривень за добу, у стандартному номері – 100-120 гривень, у номері класу «економ» – 60-80 гривень. Наприклад, у сімейному люксі є дві кімнати, плазмовий телевізор, холодильник, електрочайник, санвузол. В «економі» є односпальні та двоспальні ліжка, проте кухня та санвузол – загальні.Варто зауважити, що у «Русалці» не можна забронювати номер менше, аніж на 3 доби.Знаходиться база за 25 метрів від Світязю. До послуг гостей пропонують 5 окремих номерів (3 двомісних, 1 тримісний та 1 чотиримісний) із усіма зручностями.У кожному з номерів є холодильник, супутникове телебачення, двоспальне та односпальне ліжка, санвузол. Перед кожним помешканням також є крита тераса зі столиками та лавками. Щоправда, кухня загальна для всіх.За добу на базі відпочинку просять від 200 гривень.Від бази до озера Світязь – 50 метрів, автостанція розташована за 30 метрів. На території відпочинкової зони знаходиться магазин «Живе пиво», поруч – ресторан.На території бази є комфортабельні дво- та тримісні номери з усіма зручностями. У кожному помешканні: двоспальні, полуторні ліжка, комод та тумбочка, санвузол. Кухня – загальна для всіх.Доба у двомісному номері коштуватиме 400 гривень, у тримісному – 500 гривень.