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Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних
Плескіт води, ароматні пончики з чорницею, сміх малюків, багаття та спокій…Для того, аби насолодитися усіма перевагами відпочинку, не обов’язково долати відстані у сотні кілометрів. Достатньо поїхати на славнозвісні Шацькі озера.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало варіанти відпочинку на вихідні, 16-17 червня, в урочищі Гряда.

«Діана»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Знаходиться база за 10 метрів від озера Світязь та за 800 метрів від автобусної зупинки «Гряда».

На території бази розташовані три одно- та двоповерхові будинки, кафе на 35 місць, продовольчий кіоск, літній майданчик, 11 альтанок, 2 мангальні комплекси, дитячий майданчик.

Вартість проживання за добу варіюється від 500 до 1000 гривень. Наприклад, сімейний люкс із двома спальнями вміщає чотирьох людей. Тут є двоспальне та односпальні ліжка, супутникове телебачення, кондиціонер, вітальня з холодильником, електричною плитою, електрочайником, санвузлом.
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

«Театральний»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Розташована база за 20 метрів від озера Світязь, за 150 метрів від зупинки «Гряда» та 5 кілометрів від центру Шацька.

На території бази є три одно- та двоповерхові будинки. Вартість проживання за добу варіюється від 500 до 1500 гривень. У сімейному двомісному номері є спальня, кухонний куток та санвузол.
Також до послуг гостей пропонують мангали, автостоянку, дитячий майданчик.
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

«Шацький маєток»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Знаходиться база у центрі Гряди за 25 метрів від озера Світязь. У маєтку є 20 номерів: «люкс сімейний» - 4, «покращений стандарт 3-місний А» - 4, «покращений стандарт 3-місний В» - 4, «стандарт 3-місний А» - 2, «стандарт 3-місний В» - 6.

Вартість проживання коливається від 600 до 1600 гривень.
У тримісному «стандарті В» вміщаються двоспальне та односпальне ліжка, холодильник, шафа, стіл, електрочайник, чайний сервіз, санвузол.
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Гості бази відпочинку можуть користуватися альтанками, мангалами, гойдалками, парковкою.

«Ялинка»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

До озера Світязь від бази 150 метрів, до автобусної зупинки «Гряда» – 60 метрів. Загалом на території відпочинкової зони знаходяться 5 будинків.

Гості можуть безкоштовно користуватися Wi-Fi, мангалами, альтанками, дитячим майданчиком.
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

За добу у «Ялинці» доведеться викласти від 300 до 1200 гривень. Наприклад, у тримісному економі є двоспальне та односпальні ліжка, холодильник, загальний санвузол на вулиці. У сімейному чотиримісному люксі – два двоспальні ліжка, вітальня, кухня, санвузол та балкон.

«Русалка»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Розташована база відпочинку у 10 метрах від Світязю. Гості можуть скористатися безкоштовним WI-Fi, парковкою, альтанками, мангалами, дитячим майданчиком.

Проживання у сімейному люксі обійдеться у 600-700 гривень за добу, у стандартному номері – 100-120 гривень, у номері класу «економ» – 60-80 гривень. Наприклад, у сімейному люксі є дві кімнати, плазмовий телевізор, холодильник, електрочайник, санвузол. В «економі» є односпальні та двоспальні ліжка, проте кухня та санвузол – загальні.

Варто зауважити, що у «Русалці» не можна забронювати номер менше, аніж на 3 доби.

«У Стаса»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Знаходиться база за 25 метрів від Світязю. До послуг гостей пропонують 5 окремих номерів (3 двомісних, 1 тримісний та 1 чотиримісний) із усіма зручностями.

У кожному з номерів є холодильник, супутникове телебачення, двоспальне та односпальне ліжка, санвузол. Перед кожним помешканням також є крита тераса зі столиками та лавками. Щоправда, кухня загальна для всіх.

За добу на базі відпочинку просять від 200 гривень.

«Forest Park»
Гряда: де та за скільки відпочити на вихідних

Від бази до озера Світязь – 50 метрів, автостанція розташована за 30 метрів. На території відпочинкової зони знаходиться магазин «Живе пиво», поруч – ресторан.

На території бази є комфортабельні дво- та тримісні номери з усіма зручностями. У кожному помешканні: двоспальні, полуторні ліжка, комод та тумбочка, санвузол. Кухня – загальна для всіх.

Доба у двомісному номері коштуватиме 400 гривень, у тримісному – 500 гривень.

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Теги: відпочинок, Гряда, ціни
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Коментарі 1
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А ЧОМУ НЕ ДРУКУЄТЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ЧИ СЕРТИФІКАТ НА ПРАВО ЗАЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ?
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