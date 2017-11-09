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Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО

Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
У мережі опублікували серію знімків краєвидів Цуманської пущі, що на Волині.

Фотографії з'явилися на офіційній сторінці ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій краєвидів Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" та прилеглих територій. Автори: Палько С., Кукшин О., Савчук П., Нечипорук М., Калінін О., та інші", - йдеться у дописі.

Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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