Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО





Фотографії з'явилися на офіційній сторінці ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".



"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій краєвидів Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" та прилеглих територій. Автори: Палько С., Кукшин О., Савчук П., Нечипорук М., Калінін О., та інші", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували серію знімків краєвидів Цуманської пущі, що на Волині.Фотографії з'явилися на офіційній сторінці ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща"."Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій краєвидів Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" та прилеглих територій. Автори: Палько С., Кукшин О., Савчук П., Нечипорук М., Калінін О., та інші", - йдеться у дописі.

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