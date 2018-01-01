вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині

Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
У мережі опублікували рідкісне фото, як під час війни на Волині підірвали старовинний костел.

Про це у Facebook написала волинський історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Знайшла унікальний кадр. Німецькі сапери підривають Михайлівський костел (1711 р.) в Голобах (Волинь), 1916 р.» - написала дослідниця.

Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В очікуванні штрафів: лучани скуповують індивідуальні смітники
Сьогодні, 00:20
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
11 червень, 22:51
Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
11 червень, 22:19
Схожі новини
Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО
03 червень, 14:51
Володимир-Волинський 100 років тому: спогади і фото Володимир-Волинський 100 років тому: спогади і фото
29 травень, 14:48
Містечко Великої Волині на ретро світлинах. ФОТО Містечко Великої Волині на ретро світлинах. ФОТО
23 травень, 09:42
Кров текла рікою: спогади про госпіталь на Волині Кров текла рікою: спогади про госпіталь на Волині
12 травень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В очікуванні штрафів: лучани скуповують індивідуальні смітники
Сьогодні, 00:20
 0
Добивали багнетами: трагедія ромів на Волині
Сьогодні, 00:10
 0
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
 0
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
11 червень, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8