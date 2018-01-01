Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині





Про це у Facebook написала волинський історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Знайшла унікальний кадр. Німецькі сапери підривають Михайлівський костел (1711 р.) в Голобах (Волинь), 1916 р.» - написала дослідниця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували рідкісне фото, як під час війни на Волині підірвали старовинний костел.Про це у Facebook написала волинський історик і краєзнавець«Знайшла унікальний кадр. Німецькі сапери підривають Михайлівський костел (1711 р.) в Голобах (Волинь), 1916 р.» - написала дослідниця.

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