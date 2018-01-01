Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
У мережі опублікували рідкісне фото, як під час війни на Волині підірвали старовинний костел.
Про це у Facebook написала волинський історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Знайшла унікальний кадр. Німецькі сапери підривають Михайлівський костел (1711 р.) в Голобах (Волинь), 1916 р.» - написала дослідниця.
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Про це у Facebook написала волинський історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Знайшла унікальний кадр. Німецькі сапери підривають Михайлівський костел (1711 р.) в Голобах (Волинь), 1916 р.» - написала дослідниця.
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