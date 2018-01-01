У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



«Оскільки розпочався сезон, мешканці міста телефонують з проханням відремонтувати сходи, що ведуть на пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки», - розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.



Окрім того, лучани просять покосити траву біля дамби у парку.

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