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У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу

У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу
Лучани просять відремонтувати сходи, що ведуть на центральний пляж міста.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

«Оскільки розпочався сезон, мешканці міста телефонують з проханням відремонтувати сходи, що ведуть на пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки», - розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.

Окрім того, лучани просять покосити траву біля дамби у парку.

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Теги: парк, сходи, Луцьк, проблема, звернення, Карп'як
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