У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу
Сьогодні, 08:51
Лучани просять відремонтувати сходи, що ведуть на центральний пляж міста.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
«Оскільки розпочався сезон, мешканці міста телефонують з проханням відремонтувати сходи, що ведуть на пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки», - розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
Окрім того, лучани просять покосити траву біля дамби у парку.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
«Оскільки розпочався сезон, мешканці міста телефонують з проханням відремонтувати сходи, що ведуть на пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки», - розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
Окрім того, лучани просять покосити траву біля дамби у парку.
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