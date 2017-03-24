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У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору

У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору
У одному з дворів Луцька комунальники відремонтували лише частину прибудинкової території.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, до нього звернулися мешканці вулиці Конякіна, 33. Вони нарікають, що комунальники відремонтували лише половину двору. Відтак, лучани просять завершити роботи.

«Ми проаналізуємо все і визначимо, які роботи ще потрібно завершити. Там потрібно ще десь 160 тисяч гривень», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

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Теги: ремонт, двір, Луцьк, Конякіна, Пустовіт, Крась
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Коментарі 1
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двір буд.63 не відремонтований з 2016 р.
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