У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору
Сьогодні, 09:12
У одному з дворів Луцька комунальники відремонтували лише частину прибудинкової території.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, до нього звернулися мешканці вулиці Конякіна, 33. Вони нарікають, що комунальники відремонтували лише половину двору. Відтак, лучани просять завершити роботи.
«Ми проаналізуємо все і визначимо, які роботи ще потрібно завершити. Там потрібно ще десь 160 тисяч гривень», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта, до нього звернулися мешканці вулиці Конякіна, 33. Вони нарікають, що комунальники відремонтували лише половину двору. Відтак, лучани просять завершити роботи.
«Ми проаналізуємо все і визначимо, які роботи ще потрібно завершити. Там потрібно ще десь 160 тисяч гривень», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
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Коментарі 1
двір буд.63 не відремонтований з 2016 р.
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