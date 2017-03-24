У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору

У одному з дворів Луцька комунальники відремонтували лише частину прибудинкової території.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.За словами секретаря Луцькради, до нього звернулися мешканці вулиці Конякіна, 33. Вони нарікають, що комунальники відремонтували лише половину двору. Відтак, лучани просять завершити роботи.«Ми проаналізуємо все і визначимо, які роботи ще потрібно завершити. Там потрібно ще десь 160 тисяч гривень», - зауважив директор департаменту ЖКГ