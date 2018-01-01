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У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази

У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази
У Нововолинську чоловік залякав дівчину та виніс з каси бази скупки металобрухту 10 тисяч гривень.

Про це пише БУГ.

Інцидент трапився у суботу, 9 червня.

За інформацією правоохоронців, злочинець зайшов на базу в денну пору дня, залякав дівчину, яка здійснює прийом та забрав із каси 10 тисяч гривень і втік.

Попередньо встановили особу грабіжника. Це постійний клієнт металобази, який неодноразово здавав туди брухт.

Тривають слідчі дії.

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Теги: злочин, металобаза, грабіж, поліція
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