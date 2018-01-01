У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази
Сьогодні, 14:31
У Нововолинську чоловік залякав дівчину та виніс з каси бази скупки металобрухту 10 тисяч гривень.
Про це пише БУГ.
Інцидент трапився у суботу, 9 червня.
За інформацією правоохоронців, злочинець зайшов на базу в денну пору дня, залякав дівчину, яка здійснює прийом та забрав із каси 10 тисяч гривень і втік.
Попередньо встановили особу грабіжника. Це постійний клієнт металобази, який неодноразово здавав туди брухт.
Тривають слідчі дії.
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Про це пише БУГ.
Інцидент трапився у суботу, 9 червня.
За інформацією правоохоронців, злочинець зайшов на базу в денну пору дня, залякав дівчину, яка здійснює прийом та забрав із каси 10 тисяч гривень і втік.
Попередньо встановили особу грабіжника. Це постійний клієнт металобази, який неодноразово здавав туди брухт.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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