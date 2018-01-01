У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази





Про це пише



Інцидент трапився у суботу, 9 червня.



За інформацією правоохоронців, злочинець зайшов на базу в денну пору дня, залякав дівчину, яка здійснює прийом та забрав із каси 10 тисяч гривень і втік.



Попередньо встановили особу грабіжника. Це постійний клієнт металобази, який неодноразово здавав туди брухт.



Тривають слідчі дії.

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