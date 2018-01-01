Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 15:25
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку знімків центру міста під час дощу.
Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Страшний" циклон у Луцьку! Прогнози "вітродуїв" справдились! Таки дощисько, дощ, дощик. Краплюнечки опали трошечки на наше місто! Звідки у дівчат взялися одразу парасольки в руках з нічого - велика таємниця! А найсміливіші - без парасольок! Бо ж щєстя таки - без парасольок! Тіко мало його було... Дощу..." - поділився враженнями фотограф.
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Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Страшний" циклон у Луцьку! Прогнози "вітродуїв" справдились! Таки дощисько, дощ, дощик. Краплюнечки опали трошечки на наше місто! Звідки у дівчат взялися одразу парасольки в руках з нічого - велика таємниця! А найсміливіші - без парасольок! Бо ж щєстя таки - без парасольок! Тіко мало його було... Дощу..." - поділився враженнями фотограф.
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