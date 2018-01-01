вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа

Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку знімків центру міста під час дощу.

Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Страшний" циклон у Луцьку! Прогнози "вітродуїв" справдились! Таки дощисько, дощ, дощик. Краплюнечки опали трошечки на наше місто! Звідки у дівчат взялися одразу парасольки в руках з нічого - велика таємниця! А найсміливіші - без парасольок! Бо ж щєстя таки - без парасольок! Тіко мало його було... Дощу..." - поділився враженнями фотограф.

Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай, дощ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більше 200 тисяч волинян підписали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 15:51
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Сьогодні, 15:43
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 15:25
У луцькому РАЦСі можуть добудувати п’ятий поверх
Сьогодні, 15:19
Комфорт за доступну ціну: як знайти недорогий модний диван*
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
Неначе князь Любарт оглядає землі свої, - луцький фотограф про птаха Неначе князь Любарт оглядає землі свої, - луцький фотограф про птаха
06 травень, 16:02
Луцький фотограф «вполював» весняну блискавку Луцький фотограф «вполював» весняну блискавку
02 травень, 23:33
Останній день квітня на світлинах відомого луцького фотографа. ФОТО Останній день квітня на світлинах відомого луцького фотографа. ФОТО
01 травень, 06:00
Поетичні фрагменти квітня: фото весняного Луцька Поетичні фрагменти квітня: фото весняного Луцька
25 квітень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
Сьогодні, 11:36
 1
У Луцьку не вщухає ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів
Сьогодні, 16:03
 0
Волинянин кидав на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу
Сьогодні, 15:52
 0
Більше 200 тисяч волинян підписали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 15:51
 0
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8