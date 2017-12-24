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Лучанка хоче робити «бейбі-бокси» для котів

Лучанка хоче робити «бейбі-бокси» для котів
Луцька активістка та зоозахисниця Вероніка Федосова-Цибульська планує робити «бейбі-бокси» для котів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, з 1 вересня «бейбі-бокси» даруватимуть усім новонародженим в Україні.

"А я планую Kitten box - для випускників мого котячого роддому "Веселий хвіст", - написала Вероніка.

За словами активістки, у кожній такій коробці буде:

- маленький пакет корму;
- жетончик з іменем та шлейка для прогулянок;
- котячі іграшки;
- лоток і наповнювач;
- дегельмінтик.

"Ну а власне і самі коробки люблять усі котики", - каже зоозахисниця.

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Теги: Вероніка Федосова-Цибульська, коти, тварини
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