Лучанка хоче робити «бейбі-бокси» для котів

Луцька активістка та зоозахисницяпланує робити «бейбі-бокси» для котів.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, з 1 вересня «бейбі-бокси» даруватимуть усім новонародженим в Україні."А я планую Kitten box - для випускників мого котячого роддому "Веселий хвіст", - написала Вероніка.За словами активістки, у кожній такій коробці буде:- маленький пакет корму;- жетончик з іменем та шлейка для прогулянок;- котячі іграшки;- лоток і наповнювач;- дегельмінтик."Ну а власне і самі коробки люблять усі котики", - каже зоозахисниця.