Лучанка хоче робити «бейбі-бокси» для котів
Сьогодні, 19:35
Луцька активістка та зоозахисниця Вероніка Федосова-Цибульська планує робити «бейбі-бокси» для котів.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, з 1 вересня «бейбі-бокси» даруватимуть усім новонародженим в Україні.
"А я планую Kitten box - для випускників мого котячого роддому "Веселий хвіст", - написала Вероніка.
За словами активістки, у кожній такій коробці буде:
- маленький пакет корму;
- жетончик з іменем та шлейка для прогулянок;
- котячі іграшки;
- лоток і наповнювач;
- дегельмінтик.
"Ну а власне і самі коробки люблять усі котики", - каже зоозахисниця.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, з 1 вересня «бейбі-бокси» даруватимуть усім новонародженим в Україні.
"А я планую Kitten box - для випускників мого котячого роддому "Веселий хвіст", - написала Вероніка.
За словами активістки, у кожній такій коробці буде:
- маленький пакет корму;
- жетончик з іменем та шлейка для прогулянок;
- котячі іграшки;
- лоток і наповнювач;
- дегельмінтик.
"Ну а власне і самі коробки люблять усі котики", - каже зоозахисниця.
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Коментарі 1
Дайте цим неробам гроші. Де карточки?
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