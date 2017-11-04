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Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО

Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО
У Києві трапилася страшна аварія. Чоловік перебігав через дорогу у невстановленому місці і потрапив під колеса позашляховика Subaru.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент трапився у вівторок, 12 червня.

«Стійкою відірвало склепіння черепа. Куди біг через 8 смуг — незрозуміло. Там стіна. До переходу — 80 метрів», - йдеться у дописі.


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Теги: аварія, ДТП, Київ
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