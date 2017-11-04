Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:47
У Києві трапилася страшна аварія. Чоловік перебігав через дорогу у невстановленому місці і потрапив під колеса позашляховика Subaru.
Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Інцидент трапився у вівторок, 12 червня.
«Стійкою відірвало склепіння черепа. Куди біг через 8 смуг — незрозуміло. Там стіна. До переходу — 80 метрів», - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Інцидент трапився у вівторок, 12 червня.
«Стійкою відірвало склепіння черепа. Куди біг через 8 смуг — незрозуміло. Там стіна. До переходу — 80 метрів», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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