Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.



Інцидент трапився у вівторок, 12 червня.



«Стійкою відірвало склепіння черепа. Куди біг через 8 смуг — незрозуміло. Там стіна. До переходу — 80 метрів», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві трапилася страшна аварія. Чоловік перебігав через дорогу у невстановленому місці і потрапив під колеса позашляховика Subaru.Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.Інцидент трапився у вівторок, 12 червня.«Стійкою відірвало склепіння черепа. Куди біг через 8 смуг — незрозуміло. Там стіна. До переходу — 80 метрів», - йдеться у дописі.

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