У FigliMigli – безлімітний тариф*

Скористайтеся тарифом «All Inclusive» та круто розважайтеся без обмежень цілий день!Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 грн у будні, або 200 грн у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;– чотириповерховий лабіринт;– скеля для найсміливіших малюків;– дитячий майданчик;– понад 20 різноманітних автоматів!Завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.Розважайтеся круто та без обмежень у Figli Migli, ТРЦ ПортСity 3 поверх!