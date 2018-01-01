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У FigliMigli – безлімітний тариф*

У FigliMigli – безлімітний тариф*
Скористайтеся тарифом «All Inclusive» та круто розважайтеся без обмежень цілий день!

Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 грн у будні, або 200 грн у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:

– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;
– чотириповерховий лабіринт;
– скеля для найсміливіших малюків;
– дитячий майданчик;
– понад 20 різноманітних автоматів!

Завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.

Розважайтеся круто та без обмежень у Figli Migli, ТРЦ ПортСity 3 поверх!

У FigliMigli – безлімітний тариф*

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Теги: ПортCity, FigliMigli
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