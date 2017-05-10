Знайшли мертвим дідуся, якого декілька днів шукали на Волині
Сьогодні, 22:19
Виявили тіло літнього чоловіка, якого протягом декількох днів розшукували у Володимирі-Волинському.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському та прилеглих до міста селах кілька днів тривали пошуки літнього чоловіка, який пішов з дому по ягоди і не повернувся.
Правоохоронці знайшли тіло померлого дідуся неподалік оселі, де він мешкав.
За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі поліція встановлює причину смерті.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, на пошуки літнього чоловіка, який пішов з дому по ягоди і не повернувся, були задіяні військові, поліція та муніципальна варта.
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Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському та прилеглих до міста селах кілька днів тривали пошуки літнього чоловіка, який пішов з дому по ягоди і не повернувся.
Правоохоронці знайшли тіло померлого дідуся неподалік оселі, де він мешкав.
За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі поліція встановлює причину смерті.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, на пошуки літнього чоловіка, який пішов з дому по ягоди і не повернувся, були задіяні військові, поліція та муніципальна варта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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