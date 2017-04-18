Поліція «взяла» ковельчанина з наркотиками





Так, у вівторок, 12 червня по вулиці 40-річчя Перемоги місцевий мешканець побачивши працівників поліції, розірвав паперовий згорток із марихуаною та намагався його викинути, - інформує ГУНП у Волинській області.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліці



Усю виявлену речовину вилучили та направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове слідство.





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