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За ніч у Луцьку «обчистили» дві машини

За ніч у Луцьку «обчистили» дві машини
У Луцьку за ніч обікрали два автомобілі, злодії винесли з машин чимало речей.

Крадіжки з автівок, що були припарковані в дворах будинків, постраждалі виявили зранку 14 червня, - пише Перший.

Одне авто обіграли на вулиці Олеся Гончара на 55-му мікрорайоні. Тут зловмисникам вдалося відкрити двері автомобіля та витягнути з нього будівельний інвентар та магнітолу.

Збитки постраждалий оцінив у 6 тисяч гривень.

Щодо іншої крадіжки, то з автомобіля витягнули магнітолу та нетбук.

Поліція розшукує зловмисника чи зловмисників.

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Теги: крадіжка, машини, гроші, кримінал
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