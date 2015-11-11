За ніч у Луцьку «обчистили» дві машини
Сьогодні, 11:49
У Луцьку за ніч обікрали два автомобілі, злодії винесли з машин чимало речей.
Крадіжки з автівок, що були припарковані в дворах будинків, постраждалі виявили зранку 14 червня, - пише Перший.
Одне авто обіграли на вулиці Олеся Гончара на 55-му мікрорайоні. Тут зловмисникам вдалося відкрити двері автомобіля та витягнути з нього будівельний інвентар та магнітолу.
Збитки постраждалий оцінив у 6 тисяч гривень.
Щодо іншої крадіжки, то з автомобіля витягнули магнітолу та нетбук.
Поліція розшукує зловмисника чи зловмисників.
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Крадіжки з автівок, що були припарковані в дворах будинків, постраждалі виявили зранку 14 червня, - пише Перший.
Одне авто обіграли на вулиці Олеся Гончара на 55-му мікрорайоні. Тут зловмисникам вдалося відкрити двері автомобіля та витягнути з нього будівельний інвентар та магнітолу.
Збитки постраждалий оцінив у 6 тисяч гривень.
Щодо іншої крадіжки, то з автомобіля витягнули магнітолу та нетбук.
Поліція розшукує зловмисника чи зловмисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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