За ніч у Луцьку «обчистили» дві машини





Крадіжки з автівок, що були припарковані в дворах будинків, постраждалі виявили зранку 14 червня, - пише



Одне авто обіграли на вулиці Олеся Гончара на 55-му мікрорайоні. Тут зловмисникам вдалося відкрити двері автомобіля та витягнути з нього будівельний інвентар та магнітолу.



Збитки постраждалий оцінив у 6 тисяч гривень.



Щодо іншої крадіжки, то з автомобіля витягнули магнітолу та нетбук.



Поліція розшукує зловмисника чи зловмисників.

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