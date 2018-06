Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль

У Луцьку влаштують карнавал повітряних Куль. Організатори оприлюднили програму.У п'ятницю, 15 червня, лучани зможуть побачити у місті великі повітряні кулі. А це значить, що 16 і 17 червня в місті пройде карнавал повітряних куль - AEROSFERA.У Луцьку зберуться справжні професіонали повітроплавства, аби подарувати неймовірне шоу лучанам. Протягом двох днів усі охочі зможуть політати на справжній повітряній кулі, насолодитись виглядом аеростатів в луцькому небі, стати свідком барвистих нічних світінь та зробити яскраве селфі на роки пам'яті.Окрім аеророзваг на карнавалі повітряних куль Aerosfera буде і насичена музична програма.Хедлайнерами фестивалю стануть гурт Ле кер та співачка Рія з Києва.18:00 - 20:00 - урочистий парад екіпажів аеростатів по місту20:00 - вечірні вильоти з Театрального майдану06:00 - ранкові вильоти аеростатів14:00 - відкриття фестивалю. Початок роботи наступних зон: Капітанський місток, Гастронавти, We Toys, Діджей програма та інші15.00 - DJ Paradox16.00 - DJ PLUR17.00 - Розмови з аеронавтами19.00 - Sunrise20.00 - Урочистий підйом аеростатів20.30 - Le Coeur22.00 - Вечірні світіння аеростатів06:00 - ранкові вильоти аеростатів.14:00 - відкриття фестивалю. Початок роботи наступних зон: Капітанський місток, Гастронавти, We Toys, Діджей програма та інші16.00 - DJ Panazz17.00 - Розмови з аеронавтами19.00 - Never Too Late20.00 - Урочистий підйом аеростатів20.30 - Riya21.30 - DJ Semlycorn22.30 - Закриття фестивалю