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Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль

Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль
У Луцьку влаштують карнавал повітряних Куль. Організатори оприлюднили програму.

У п'ятницю, 15 червня, лучани зможуть побачити у місті великі повітряні кулі. А це значить, що 16 і 17 червня в місті пройде карнавал повітряних куль - AEROSFERA.

У Луцьку зберуться справжні професіонали повітроплавства, аби подарувати неймовірне шоу лучанам. Протягом двох днів усі охочі зможуть політати на справжній повітряній кулі, насолодитись виглядом аеростатів в луцькому небі, стати свідком барвистих нічних світінь та зробити яскраве селфі на роки пам'яті.

Окрім аеророзваг на карнавалі повітряних куль Aerosfera буде і насичена музична програма.

Хедлайнерами фестивалю стануть гурт Ле кер та співачка Рія з Києва.

Програма фестивалю:
15.06, п'ятниця

18:00 - 20:00 - урочистий парад екіпажів аеростатів по місту
20:00 - вечірні вильоти з Театрального майдану

16.06, субота

06:00 - ранкові вильоти аеростатів
14:00 - відкриття фестивалю. Початок роботи наступних зон: Капітанський місток, Гастронавти, We Toys, Діджей програма та інші
15.00 - DJ Paradox
16.00 - DJ PLUR
17.00 - Розмови з аеронавтами
19.00 - Sunrise
20.00 - Урочистий підйом аеростатів
20.30 - Le Coeur
22.00 - Вечірні світіння аеростатів

17.06, неділя
06:00 - ранкові вильоти аеростатів.
14:00 - відкриття фестивалю. Початок роботи наступних зон: Капітанський місток, Гастронавти, We Toys, Діджей програма та інші
16.00 - DJ Panazz
17.00 - Розмови з аеронавтами
19.00 - Never Too Late
20.00 - Урочистий підйом аеростатів
20.30 - Riya
21.30 - DJ Semlycorn
22.30 - Закриття фестивалю

Нагадуємо, для реєстрації на польоти необхідно заповнити дану форму:
https://bit.ly/2IBQktP

Вартість польоту для 1 людини - 3000 грн.
Тривалість польоту - близько 1 години.
До польотів допускаються діти від 8 років.
Вмістимість кулі - 4 людини.

Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль

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Теги: фестиваль, повітряні кулі, розваги
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Коментарі 1
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дужедорого. лыпше пывгодини ы дешевше
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