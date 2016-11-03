На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий





Інцидент трапився 14 червня на території міста - пише



До поліції звернулась мешканка вулиці Ак.Глушкова із заявою про те, що напередодні вночі із її подвір’я невідомі вкрали 200 кілограм металобрухту.



Проте, коли правоохоронці прибули на місце події, крадене їм вдалося відшукати неподалік будинку. Крадії, вочевидь, зважаючи на значну вагу, далеко його просто не могли винести.

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