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На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий

На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий
У Володимирі-Волинському злодії крали металобрухт, проте не змогли його винести через чималу вагу.

Інцидент трапився 14 червня на території міста - пише Володимир.медіа.

До поліції звернулась мешканка вулиці Ак.Глушкова із заявою про те, що напередодні вночі із її подвір’я невідомі вкрали 200 кілограм металобрухту.

Проте, коли правоохоронці прибули на місце події, крадене їм вдалося відшукати неподалік будинку. Крадії, вочевидь, зважаючи на значну вагу, далеко його просто не могли винести.

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Теги: крадіжка, металобрухт
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