Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*

Анастасія Тишик.



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Як розповіла менеджер з продажу квартир «Паркового кварталу» Ольга Литвак, 1 червня в парку імені Лесі Українки в Ковелі відбулася масштабна акція в межах соціального проекту «100 ідей для дітей»



«Інвестор» був серед учасників заходу та показував, як користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю.



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Також житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом.



14 червня стало відомим ім’я переможниці. Це Анастасія Тишик з Ковеля. Її фото зібрало найбільше лайків з-поміж усіх учасників конкурсу.

Анастасія Тишик зліва

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