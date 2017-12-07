Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*
Сьогодні, 12:30
У фотоконкурсі від ЖК «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор» перемогла ковельчанка Анастасія Тишик.
Про це пише Перший.
Як розповіла менеджер з продажу квартир «Паркового кварталу» Ольга Литвак, 1 червня в парку імені Лесі Українки в Ковелі відбулася масштабна акція в межах соціального проекту «100 ідей для дітей»
«Інвестор» був серед учасників заходу та показував, як користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники «Інвестора» поділилися з дітьми секретами професії
Також житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом.
14 червня стало відомим ім’я переможниці. Це Анастасія Тишик з Ковеля. Її фото зібрало найбільше лайків з-поміж усіх учасників конкурсу.
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Про це пише Перший.
Як розповіла менеджер з продажу квартир «Паркового кварталу» Ольга Литвак, 1 червня в парку імені Лесі Українки в Ковелі відбулася масштабна акція в межах соціального проекту «100 ідей для дітей»
«Інвестор» був серед учасників заходу та показував, як користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники «Інвестора» поділилися з дітьми секретами професії
Також житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом.
14 червня стало відомим ім’я переможниці. Це Анастасія Тишик з Ковеля. Її фото зібрало найбільше лайків з-поміж усіх учасників конкурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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