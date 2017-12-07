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Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*

Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*
У фотоконкурсі від ЖК «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор» перемогла ковельчанка Анастасія Тишик.

Про це пише Перший.

Як розповіла менеджер з продажу квартир «Паркового кварталу» Ольга Литвак, 1 червня в парку імені Лесі Українки в Ковелі відбулася масштабна акція в межах соціального проекту «100 ідей для дітей»

«Інвестор» був серед учасників заходу та показував, як користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю.

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Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*

Також житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом.

14 червня стало відомим ім’я переможниці. Це Анастасія Тишик з Ковеля. Її фото зібрало найбільше лайків з-поміж усіх учасників конкурсу.
Анастасія Тишик зліва
Анастасія Тишик зліва
Ковельчанка перемогла у конкурсі від ЖК «Парковий квартал»*

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Теги: Інвестор, Ковель, Парковий Квартал
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