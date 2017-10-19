вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко побував у двох сільських школах Любешівського району – у Седлищі чекають на добудову спортзалу та просять звести ще один корпус, а в Гірках зведення нової школи почали ще 7 років тому, однак нині є лише «коробка».

Відвідини відбулися у рамках робочого візиту на Любешівщину 15 червня.

У Седлищі у школі цьогоріч вчилися 353 школярі, а з 1 вересня кількість школярів сягне 367 дітей, тоді як школа розрахована лише на 200. За актовий зал тут служить найбільший клас, а спортзал будують вже кілька років - звели коробку, та коштів на завершення немає. Тому взимку діти займаються фізкультурою на матах у коридорах, а це заважає навчальному процесу.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

«Це надзвичайно проблемно, бо в коридорах і так багато дітей, адже там стоять столи і діти грають в теніс, або розстелені мати і вони займаються гімнасткою… Тому сподіваємося, що спортзал таки буде. Якщо і не до 1 вересня, то хоча б до кінця року», - каже директор школи Надія Оліфірук.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Спортзал тут почали будувати у другій половині минулого року за державні кошти. Нині освоєно вже 3 млн, а на спортивний зал та санвузли, які наразі у школі теж тільки на дворі, загалом треба 7 млн грн. Планують обладнати ще й душові.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

«Якби нам добудувати ще 10 кімнат, знялося б питання другої зміни. Це був би блок початкових класів. У нас початкові класи всі по два на паралелі, нам ще 10 класів необхідно», - додала Оліфірук.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Директор фірми-генпідрядника «Луцькомунабуд» Ігор Швець розповів, що проект спортзалу переробляли через зміну цін і його вартість зросла із 4, 6 мн грн до 7 млн грн. Зараз триває тендерна процедура.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

«Для виконання усіх робіт необхідно 3 місяці часу за умови наявності фінансування», - резюмував Швець. Адже залишилося провести внутрішні роботи, встановити вікна та підвести комунікації.

«Ми очікуємо кошти. З державного фонду регіонального розвитку, який ми виграли по 12 проектів, надходжень ще нема. Депутати, які нас обнадіяли, що поділяться коштами «соцеконому» ще не отримали ні копійки… Обіцяли з дня на день», - повідомив голова ОДА Олександр Савченко. За його словами в області не очікують дуже великого перевиконання, але є й низка інших об’єктів, які потребують коштів.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Опісля голова ОДА оглянув ще школу у селі Гірки. Тут також не вистачає місць для школярів – у старих приміщеннях, збудованих ще за Польщі, навчається 115 дітей, тоді як приміщення розраховані на 85 дітей. Тож школярі мусять ходити на навчання у дві зміни. Особливо важко навчатися взимку, адже тут пічне опалення, тож в класах дуже холодно. Немає навчальний заклад ні актової зали, ні спортзалу.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Між тим, поряд ще 7 років тому почали зведення школи. Однак за весь час сюди вклали лише 700 тисяч грн, тож наразі є лише цегляні стіни. Наразі проект школи, аби здешевити будівництво, переробили - відмовилися від ідеї зведення двоповерхової будівлі. Тому на її добудову треба 20 мільйонів гривень.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Директор школи села Гірки Юлія Кузьмич каже, що тут регулярно тече дах та ремонтувати приміщення просто немає сенсу, бо кошти вкладають, а проблеми це не вирішує.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

«Нам потрібна нова школа, яка відповідає усім умовам нової української школи. Ми завжди робимо косметичні ремонти, підтримуємо чистоту, але цього недостатньо. Ми хотіли б бути принаймні в рівних умовах зі школами нашого району», - резюмувала посадовець.

Олександр Савченко натомість розповів, що цьогоріч «коробку» нової школи накриють.
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

«Я розумію, що на 1 вересня 2019 у нас є 99% шансів, що все буде добре», - запевнив батьків губернатор. Адже Прем’єр-міністр вже підписав розпорядження щодо виділення на школу із співфінансуванням із місцевого бюджету 8-ми мільйонів гривень. Цих коштів вистачить, аби розрахуватися із будівельниками та частково накрити школу. Окрім того, певну суму коштів дадуть нардепи із коштів із соцеконому. Саме така співпраця дасть змогу завершити школу у Гірках, аби діти нарешті могли навчатися у зручних, просторих та теплих класах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Седлище, Гірки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
Сьогодні, 19:35
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Сьогодні, 18:49
Десять волинських дітей-сиріт відправлять на літо до Америки
Сьогодні, 18:40
Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Волинській сільській школі збудують спортзал Волинській сільській школі збудують спортзал
19 жовтень, 2017, 20:17
На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому
13 червень, 17:40
На Волині бус з білорусом на швидкості злетів у кювет На Волині бус з білорусом на швидкості злетів у кювет
12 червень, 12:28
«Нова українська школа»: Волинь отримає 54 мільйони «Нова українська школа»: Волинь отримає 54 мільйони
24 травень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину
Сьогодні, 19:59
 0
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Сьогодні, 19:52
 0
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8