Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями

Голова Волинської обласної державної адміністраціїпобував у двох сільських школах Любешівського району – у Седлищі чекають на добудову спортзалу та просять звести ще один корпус, а в Гірках зведення нової школи почали ще 7 років тому, однак нині є лише «коробка».Відвідини відбулися у рамках робочого візиту на Любешівщину 15 червня.У Седлищі у школі цьогоріч вчилися 353 школярі, а з 1 вересня кількість школярів сягне 367 дітей, тоді як школа розрахована лише на 200. За актовий зал тут служить найбільший клас, а спортзал будують вже кілька років - звели коробку, та коштів на завершення немає. Тому взимку діти займаються фізкультурою на матах у коридорах, а це заважає навчальному процесу.«Це надзвичайно проблемно, бо в коридорах і так багато дітей, адже там стоять столи і діти грають в теніс, або розстелені мати і вони займаються гімнасткою… Тому сподіваємося, що спортзал таки буде. Якщо і не до 1 вересня, то хоча б до кінця року», - каже директор школиСпортзал тут почали будувати у другій половині минулого року за державні кошти. Нині освоєно вже 3 млн, а на спортивний зал та санвузли, які наразі у школі теж тільки на дворі, загалом треба 7 млн грн. Планують обладнати ще й душові.«Якби нам добудувати ще 10 кімнат, знялося б питання другої зміни. Це був би блок початкових класів. У нас початкові класи всі по два на паралелі, нам ще 10 класів необхідно», - додала Оліфірук.Директор фірми-генпідрядника «Луцькомунабуд»розповів, що проект спортзалу переробляли через зміну цін і його вартість зросла із 4, 6 мн грн до 7 млн грн. Зараз триває тендерна процедура.«Для виконання усіх робіт необхідно 3 місяці часу за умови наявності фінансування», - резюмував Швець. Адже залишилося провести внутрішні роботи, встановити вікна та підвести комунікації.«Ми очікуємо кошти. З державного фонду регіонального розвитку, який ми виграли по 12 проектів, надходжень ще нема. Депутати, які нас обнадіяли, що поділяться коштами «соцеконому» ще не отримали ні копійки… Обіцяли з дня на день», - повідомив голова ОДА Олександр Савченко. За його словами в області не очікують дуже великого перевиконання, але є й низка інших об’єктів, які потребують коштів.Опісля голова ОДА оглянув ще школу у селі Гірки. Тут також не вистачає місць для школярів – у старих приміщеннях, збудованих ще за Польщі, навчається 115 дітей, тоді як приміщення розраховані на 85 дітей. Тож школярі мусять ходити на навчання у дві зміни. Особливо важко навчатися взимку, адже тут пічне опалення, тож в класах дуже холодно. Немає навчальний заклад ні актової зали, ні спортзалу.Між тим, поряд ще 7 років тому почали зведення школи. Однак за весь час сюди вклали лише 700 тисяч грн, тож наразі є лише цегляні стіни. Наразі проект школи, аби здешевити будівництво, переробили - відмовилися від ідеї зведення двоповерхової будівлі. Тому на її добудову треба 20 мільйонів гривень.Директор школи села Гіркикаже, що тут регулярно тече дах та ремонтувати приміщення просто немає сенсу, бо кошти вкладають, а проблеми це не вирішує.«Нам потрібна нова школа, яка відповідає усім умовам нової української школи. Ми завжди робимо косметичні ремонти, підтримуємо чистоту, але цього недостатньо. Ми хотіли б бути принаймні в рівних умовах зі школами нашого району», - резюмувала посадовець.Олександр Савченко натомість розповів, що цьогоріч «коробку» нової школи накриють.«Я розумію, що на 1 вересня 2019 у нас є 99% шансів, що все буде добре», - запевнив батьків губернатор. Адже Прем’єр-міністр вже підписав розпорядження щодо виділення на школу із співфінансуванням із місцевого бюджету 8-ми мільйонів гривень. Цих коштів вистачить, аби розрахуватися із будівельниками та частково накрити школу. Окрім того, певну суму коштів дадуть нардепи із коштів із соцеконому. Саме така співпраця дасть змогу завершити школу у Гірках, аби діти нарешті могли навчатися у зручних, просторих та теплих класах.