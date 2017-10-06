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Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волинянка Марія Філюк виборола титул чемпіонки України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів на змаганнях у Сумах.

Чемпіонат відбувся 16 червня. Мета змагань - назвати останніх скороходів, яких делегуватиме Україна на чемпіонат Європи-2018.

Загалом участь у чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів взяли 45 спортсменів. Волинянка Марія Філюк впевнено здобула перемогу із результатом 1 година 34.11 хвилини.

Окрім того, волинська спортсменка Валентина Мирончук прийшла третьою на чемпіонаті.


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Теги: спорт, ходьба
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