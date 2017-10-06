Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Марія Філюк виборола титул чемпіонки України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів на змаганнях у Сумах.



Чемпіонат відбувся 16 червня. Мета змагань - назвати останніх скороходів, яких делегуватиме Україна на чемпіонат Європи-2018.



Загалом участь у чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів взяли 45 спортсменів. Волинянка Марія Філюк впевнено здобула перемогу із результатом 1 година 34.11 хвилини.



Окрім того, волинська спортсменка Валентина Мирончук прийшла третьою на чемпіонаті.





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