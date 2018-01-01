Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
Сьогодні, 10:25
У Луцьку ЖКП №11 хочуть "списати" транспортні засоби шляхом ліквідації.
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що ліквідують автомобілі ЛуАЗ 89-го року випуску, ГАЗ 88-го року, ГАЗ 89-го року і трактор 2003 року.
«Є заключення експертів щодо стану цих транспортних засобів про те, що вони знаходяться в неналежному стані або потребують великих затрат на ремонт», - повідомила Грабко.
Натомість депутат Богдан Вавринюк наголосив, що на підприємствах є багато техніки давніших років випуску, аніж трактор 2003 року.
Відтак, потрібно належним чином використовувати транспортні засоби.
«Потрібно вчасно проводити технічне обслуговування. Кожен керівник має відчувати відповідальність за свою роботу і бути менеджером», - додав депутат Юрій Безпятко.
Алла Грабко запропонувала запрошувати на комісію міськради керівників комунальних підприємств, аби вони пояснювали ситуацію.
У підсумку, депутати вирішили поїхати у ЖКП №11 і подивитися на технічний стан машин та трактора.
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Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що ліквідують автомобілі ЛуАЗ 89-го року випуску, ГАЗ 88-го року, ГАЗ 89-го року і трактор 2003 року.
«Є заключення експертів щодо стану цих транспортних засобів про те, що вони знаходяться в неналежному стані або потребують великих затрат на ремонт», - повідомила Грабко.
Натомість депутат Богдан Вавринюк наголосив, що на підприємствах є багато техніки давніших років випуску, аніж трактор 2003 року.
Відтак, потрібно належним чином використовувати транспортні засоби.
«Потрібно вчасно проводити технічне обслуговування. Кожен керівник має відчувати відповідальність за свою роботу і бути менеджером», - додав депутат Юрій Безпятко.
Алла Грабко запропонувала запрошувати на комісію міськради керівників комунальних підприємств, аби вони пояснювали ситуацію.
У підсумку, депутати вирішили поїхати у ЖКП №11 і подивитися на технічний стан машин та трактора.
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