Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор

У Луцьку ЖКП №11 хочуть "списати" транспортні засоби шляхом ліквідації.Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностірозповіла, що ліквідують автомобілі ЛуАЗ 89-го року випуску, ГАЗ 88-го року, ГАЗ 89-го року і трактор 2003 року.«Є заключення експертів щодо стану цих транспортних засобів про те, що вони знаходяться в неналежному стані або потребують великих затрат на ремонт», - повідомила Грабко.Натомість депутатнаголосив, що на підприємствах є багато техніки давніших років випуску, аніж трактор 2003 року.Відтак, потрібно належним чином використовувати транспортні засоби.«Потрібно вчасно проводити технічне обслуговування. Кожен керівник має відчувати відповідальність за свою роботу і бути менеджером», - додав депутатАлла Грабко запропонувала запрошувати на комісію міськради керівників комунальних підприємств, аби вони пояснювали ситуацію.У підсумку, депутати вирішили поїхати у ЖКП №11 і подивитися на технічний стан машин та трактора.