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Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор

Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
У Луцьку ЖКП №11 хочуть "списати" транспортні засоби шляхом ліквідації.

Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що ліквідують автомобілі ЛуАЗ 89-го року випуску, ГАЗ 88-го року, ГАЗ 89-го року і трактор 2003 року.

«Є заключення експертів щодо стану цих транспортних засобів про те, що вони знаходяться в неналежному стані або потребують великих затрат на ремонт», - повідомила Грабко.

Натомість депутат Богдан Вавринюк наголосив, що на підприємствах є багато техніки давніших років випуску, аніж трактор 2003 року.

Відтак, потрібно належним чином використовувати транспортні засоби.

«Потрібно вчасно проводити технічне обслуговування. Кожен керівник має відчувати відповідальність за свою роботу і бути менеджером», - додав депутат Юрій Безпятко.

Алла Грабко запропонувала запрошувати на комісію міськради керівників комунальних підприємств, аби вони пояснювали ситуацію.

У підсумку, депутати вирішили поїхати у ЖКП №11 і подивитися на технічний стан машин та трактора.

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Теги: Луцьк, ЖКП 11, трактор, списання
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