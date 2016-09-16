Дві школи біля Ковеля «живуть» без спортзалів

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У селах Вербка та Колодяжне Ковельського району у школах просять добудувати спортзали та актові зали, а у Колодяжому ще й не вистачає класних приміщень - кількість дітей кожного року збільшується, але навчатися їм вже ніде.У навчальних закладах 18 червня побував голова Волинської обласної держадміністрації, який у рамках робочого візиту відвідав Ковельський район.У Колодяжному школа збудована ще у 1959 році і нині її потужностей не вистачає. Навчальний заклад розрахований на 90 дітей, проте тут навчаються 120 учнів. Ще 20 дітей через брак місця мусять їздити у ковельські школи. У селі спостерігають приріст населення, тож, за прогнозами, протягом 5 років кількість учнів збільшиться на 35-40 дітей.Окрім того, класи, у яких вчаться діти – крихітного розміру, тому групи мають розбивати на 6-8 учнів. Також на території школи взагалі немає спортивної зали, тому із заняттями фізкультурою також виникають проблеми. У закладі кажуть – тут велика територія, яка дозволяє розширити школу.«Класів катастрофічно не вистачає. Раніше було до 10 учнів у класах, тепер 13-15-20. А найбільша наша проблема, що нам треба добудувати спортзал, взимку дітям абсолютно немає де займатися. Будемо просити, щоб нам їх добудували», - розповіла заступник директора. Тож у Колодяжному треба добудувати принаймні 6 класних кімнат.Опісля Савченко провели екскурсію навчальним закладом, щоб продемонстурвати крихітні класи. Голова ОДА зауважив, що дійсно було б непогано розширити простір, адже просторі класи – це здоров’я дітей. Проте найти кошти в бюджеті області, мабуть, не вдасться. Тому треба «виходити» на Державний фонд регіонального розвитку, аби залучати кошти із держбюджету. Тож у школі мають оформити свої пропозиції та подати на розгляд ОДА.«Це все по процедурі. Спеціалістам адміністрації, звісно, вивчати потреби, складнувато – на місці краще, знають що їм треба. Тому разом із педагогічним колективом розробляють проект, включаючи спортзал, санвузли, кабінети. Згодом наші спеціалісти його дороблять – як, то кажуть «причісують», приводять у відповідність вимогам, виставленим ДФРР, і тоді він пройде», - резюмував Савченко.Схожу проблему має ще одна сільська школа біля Ковеля. У селі Вербка нині діє навчально-виховний комплекс, до складу якого входять школа і дитячий садок.«Зараз ми маємо 400 учнів, у перший клас підуть 60 діток. Мали проблему у приміщенні, яку вирішено було тільки у цьому навчальному році – 26 грудня ми перейшли у нове приміщення», - розповіла директор школи. Завдяки цьому школярі більше не навчаються позмінно, бо 5-11 класи навчаються у новому корпусі. Однак школа досі немає спортзалу, актової зали та їдальні.У школі всі класи із 2 по 8 мають паралелі і кожного року кількість дітей збільшується. Цікаво, що 150 школярів приїжджають сюди навчатися із Ковеля.«Оскільки працюємо у форматі НВК, то дітям у дошкільному закладі також не вистачає приміщення. Разом із сільрадою працюємо над тим, аби у перспективі відкрити ще одну групу для діток», - додала Саковська. Однак, за її словами весь об’єкт, враховуючи добудову котельні, термомодернізацію приміщення садка, вартуватиме «кругленьку» суму – понад 60 млн грн.Савченко зауважив, що аби добудувати школу, треба дуже багато коштів, а із ДФР дадуть лише 10 мільйонів гривень.«У нас перевиконання навіть за півріччя, як такого, немає, може бути 200-30 млн, так це ж на всю область. Будемо говорити з мером Ковеля, діти якого теж тут знаходяться», - мовив посадовець. Адже треба, аби місто активно долучалося до розвитку закладу, куди їздять юні ковельчани.«Ми вже поставили уряд до відома, що Волинь зростає, всі коефіцієнти, як деякі міністерства застосовують при розрахунку бюджетування на кожну дитину, учня чи пацієнта, тут ще не працюють. Всі коефіцієнти йдуть із тим, що у нас народжуваність падає і кількість населення зменшується, а на Волині навпаки – і дітей більше шкільного віку… і по народжуваності ми 4 місце в країні займаємо… Ми будемо просити уряд, і, я думаю, доб’ємося, щоб вони нам коефіцієнти перерахували», - додав голова ОДА. Тож він сподівається, що це станеться вже наступного року.