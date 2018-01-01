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Правоохоронці цілу ніч пильнували, щоб спіймати лісокрада

Правоохоронці цілу ніч пильнували, щоб спіймати лісокрада
У Камінь-Каширському районі на Волині працівники лісової охорони та поліції спіймали чоловіка, який незаконно рубав дерева в лісі.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Виявили крадіжку пиловника хвойного працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» ввечері учора, 17 червня, під час патрулювання. Факт зафіксовано у 9 кварталі Видертського лісництва.

За слідами протекторів шин вдалося встановити напрямок руху навантаженого деревиною трактора. Зважаючи на те, що пиловник уже був на приватному обійсті села Вільшани цього району, про факт повідомили у поліцію.

Лісівники всю недільну ніч чергували на місці, щоб господар не вивіз деревину зі свого двору.

Сьогодні вранці крадений пиловник було вилучено. Нині триває вилучення транспортного засобу та знарядь, якими було скоєно злочин.

Варто зазначити, що цей чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння самовільної рубки, чим тоді завдав шкоди обсягом 75 тисяч гривень.

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Теги: ліс, крадіжка
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