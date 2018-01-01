Підозрюють суїцид: на Волині виявили повішеного на дереві чоловіка
Сьогодні, 12:38
У Володимирі-Волинському знайшли мертвим чоловіка, який зник у квітні 2018 року. Місцевий мешканець виявив тіло повішеним на дереві, у лісосмузі.
Про це пише БУГ.
Як повідомили поліцейські, у квітні чоловік пішов з дому і не повернувся.
Тіло поблизу вулиці Олександра Олеся виявив мешканець Володимира-Волинського у понеділок, 18 червня.
Правоохоронці говорять, що чоловік вчинив акт суїциду.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили поліцейські, у квітні чоловік пішов з дому і не повернувся.
Тіло поблизу вулиці Олександра Олеся виявив мешканець Володимира-Волинського у понеділок, 18 червня.
Правоохоронці говорять, що чоловік вчинив акт суїциду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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