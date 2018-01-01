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Підозрюють суїцид: на Волині виявили повішеного на дереві чоловіка

Підозрюють суїцид: на Волині виявили повішеного на дереві чоловіка
У Володимирі-Волинському знайшли мертвим чоловіка, який зник у квітні 2018 року. Місцевий мешканець виявив тіло повішеним на дереві, у лісосмузі.

Про це пише БУГ.

Як повідомили поліцейські, у квітні чоловік пішов з дому і не повернувся.

Тіло поблизу вулиці Олександра Олеся виявив мешканець Володимира-Волинського у понеділок, 18 червня.

Правоохоронці говорять, що чоловік вчинив акт суїциду.

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Теги: повішання, суїцид, Волинь, Володимир-Волинський, розшук
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