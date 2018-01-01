Підозрюють суїцид: на Волині виявили повішеного на дереві чоловіка





Про це пише



Як повідомили поліцейські, у квітні чоловік пішов з дому і не повернувся.



Тіло поблизу вулиці Олександра Олеся виявив мешканець Володимира-Волинського у понеділок, 18 червня.



Правоохоронці говорять, що чоловік вчинив акт суїциду.

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