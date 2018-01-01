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«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО

«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО
У Луцьку водій на польських «бляхах» заблокував пандус.

Про це в групі «АвтоАндони Луцька» у Facebook написала Iren Dzhyra.

Інцидент трапився на проспекті Відродження, 49а.

«Невже не видно зiзду для калясок!! Можна стати на паро метрiв назад, Або ж в iншому мiсцi, так як бiля будинку машин майже не було!!» - обурилась лучанка.

Як видно зі світлин, на склі автівки написали: «Постав нормально машину».
«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО

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Теги: автоандон, Луцьк
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Коментарі 1
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