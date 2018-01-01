«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО

У Луцьку водій на польських «бляхах» заблокував пандус.Про це в групі «АвтоАндони Луцька» у Facebook написалаІнцидент трапився на проспекті Відродження, 49а.«Невже не видно зiзду для калясок!! Можна стати на паро метрiв назад, Або ж в iншому мiсцi, так як бiля будинку машин майже не було!!» - обурилась лучанка.Як видно зі світлин, на склі автівки написали: «Постав нормально машину».