«Постав нормально машину»: у Луцьку автоандон заблокував пандус. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У Луцьку водій на польських «бляхах» заблокував пандус.
Про це в групі «АвтоАндони Луцька» у Facebook написала Iren Dzhyra.
Інцидент трапився на проспекті Відродження, 49а.
«Невже не видно зiзду для калясок!! Можна стати на паро метрiв назад, Або ж в iншому мiсцi, так як бiля будинку машин майже не було!!» - обурилась лучанка.
Як видно зі світлин, на склі автівки написали: «Постав нормально машину».
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Про це в групі «АвтоАндони Луцька» у Facebook написала Iren Dzhyra.
Інцидент трапився на проспекті Відродження, 49а.
«Невже не видно зiзду для калясок!! Можна стати на паро метрiв назад, Або ж в iншому мiсцi, так як бiля будинку машин майже не було!!» - обурилась лучанка.
Як видно зі світлин, на склі автівки написали: «Постав нормально машину».
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Коментарі 1
Тут не писати треба, а нищити металолом незалежно від того на яких він номерах
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