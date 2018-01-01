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Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес

Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес
Відомий бізнесмен та ресторатор Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.

Про це повідомляють на сторінці громадського руху "Свідомі", який є організатором зустрічі.

Роман Хорзов - бізнесмен-ресторатор, тренер, інвестор та управлінець закладів у сфері розваг, харчування та послуг.

Загальний практичний досвід – більше 50 реалізованих проектів по всій Україні. Наразі він – управлінець та співвласник 5-и закладів у сфері Хо.Ре.Ка (Дядя PIZZA, Львівський Штрудель Opera Dance Club & Karaoke Restaurant. Lutsk та інші). Також допомагає втілювати успішні проекти іншим як консультант.

Цікаво, що Роман - автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки: від офіціанта до керуючого. Його практичний досвід проведених тренінгів – більше 500 годин.

Зустріч відбудеться у вівторок, 26 червня з 13:00 у третьому кінозалі розважального центру РЦ «Промінь» (1 поверх).

Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації.

На зустрічі ви дізнаєтеся:

- Як бути успішним у своїй справу у сучасному динамічному світі
- Як відчувати актуальні тренди у своїй галузі
- В чому секрет успіху популярних закладів
- Як формувати успішну команду, навчати та мотивувати працівників
- Як ефективно розвивати власний бренд та бренд своєї компанії

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.

Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес

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Теги: Роман Хорзов, Свідомі, Луцьк
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