Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес
Сьогодні, 14:19
Відомий бізнесмен та ресторатор Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.
Про це повідомляють на сторінці громадського руху "Свідомі", який є організатором зустрічі.
Роман Хорзов - бізнесмен-ресторатор, тренер, інвестор та управлінець закладів у сфері розваг, харчування та послуг.
Загальний практичний досвід – більше 50 реалізованих проектів по всій Україні. Наразі він – управлінець та співвласник 5-и закладів у сфері Хо.Ре.Ка (Дядя PIZZA, Львівський Штрудель Opera Dance Club & Karaoke Restaurant. Lutsk та інші). Також допомагає втілювати успішні проекти іншим як консультант.
Цікаво, що Роман - автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки: від офіціанта до керуючого. Його практичний досвід проведених тренінгів – більше 500 годин.
Зустріч відбудеться у вівторок, 26 червня з 13:00 у третьому кінозалі розважального центру РЦ «Промінь» (1 поверх).
Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації.
На зустрічі ви дізнаєтеся:
- Як бути успішним у своїй справу у сучасному динамічному світі
- Як відчувати актуальні тренди у своїй галузі
- В чому секрет успіху популярних закладів
- Як формувати успішну команду, навчати та мотивувати працівників
- Як ефективно розвивати власний бренд та бренд своєї компанії
За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.
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Про це повідомляють на сторінці громадського руху "Свідомі", який є організатором зустрічі.
Роман Хорзов - бізнесмен-ресторатор, тренер, інвестор та управлінець закладів у сфері розваг, харчування та послуг.
Загальний практичний досвід – більше 50 реалізованих проектів по всій Україні. Наразі він – управлінець та співвласник 5-и закладів у сфері Хо.Ре.Ка (Дядя PIZZA, Львівський Штрудель Opera Dance Club & Karaoke Restaurant. Lutsk та інші). Також допомагає втілювати успішні проекти іншим як консультант.
Цікаво, що Роман - автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки: від офіціанта до керуючого. Його практичний досвід проведених тренінгів – більше 500 годин.
Зустріч відбудеться у вівторок, 26 червня з 13:00 у третьому кінозалі розважального центру РЦ «Промінь» (1 поверх).
Вхід - вільний, за умови попередньої реєстрації.
На зустрічі ви дізнаєтеся:
- Як бути успішним у своїй справу у сучасному динамічному світі
- Як відчувати актуальні тренди у своїй галузі
- В чому секрет успіху популярних закладів
- Як формувати успішну команду, навчати та мотивувати працівників
- Як ефективно розвивати власний бренд та бренд своєї компанії
За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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