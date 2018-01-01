Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес

Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.



Про це повідомляють на сторінці



Роман Хорзов - бізнесмен-ресторатор, тренер, інвестор та управлінець закладів у сфері розваг, харчування та послуг.



Загальний практичний досвід – більше 50 реалізованих проектів по всій Україні. Наразі він – управлінець та співвласник 5-и закладів у сфері Хо.Ре.Ка (Дядя PIZZA, Львівський Штрудель Opera Dance Club & Karaoke Restaurant. Lutsk та інші). Також допомагає втілювати успішні проекти іншим як консультант.



Цікаво, що Роман - автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки: від офіціанта до керуючого. Його практичний досвід проведених тренінгів – більше 500 годин.



Зустріч відбудеться у вівторок, 26 червня з 13:00 у третьому кінозалі розважального центру РЦ «Промінь» (1 поверх).



Вхід - вільний, за умови



На зустрічі ви дізнаєтеся:



- Як бути успішним у своїй справу у сучасному динамічному світі

- Як відчувати актуальні тренди у своїй галузі

- В чому секрет успіху популярних закладів

- Як формувати успішну команду, навчати та мотивувати працівників

- Як ефективно розвивати власний бренд та бренд своєї компанії



За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 099 215 50 75.





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