У Старому місті – новий скандал через будівництво





Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ, - пише



В історико-культурному заповіднику, поміж двох пам’яток національного значення – монастирем василіанів та Хресто-Воздвиженською церквою – вже кілька днів зводять нову будівлю.



Лучанин Віктор Мархелевський підозрює, що будівництво затіяла парафія храму. Будівельники, які зводять конструкцію з кругляка, кажуть, працюють на замовлення церкви, що поруч.



Що це буде – крамничка чи, може, якийсь інший заклад – будівельники на камеру говорити не беруться, а поза камеру кажуть, що настоятель місцевого храму сказав будувати і запевнив, що вся документація в порядку. Саме в цьому дуже сумніваються краєзнавці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани та краєзнавці б’ють насполох через те, що в історичній частині міста вкотре зводять якусь будівлю. Вони підозрюють, що це відбувається ще й без потрібних на це дозволів.Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший В історико-культурному заповіднику, поміж двох пам’яток національного значення – монастирем василіанів та Хресто-Воздвиженською церквою – вже кілька днів зводять нову будівлю.Лучанинпідозрює, що будівництво затіяла парафія храму. Будівельники, які зводять конструкцію з кругляка, кажуть, працюють на замовлення церкви, що поруч.Що це буде – крамничка чи, може, якийсь інший заклад – будівельники на камеру говорити не беруться, а поза камеру кажуть, що настоятель місцевого храму сказав будувати і запевнив, що вся документація в порядку. Саме в цьому дуже сумніваються краєзнавці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію