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У Старому місті – новий скандал через будівництво

У Старому місті – новий скандал через будівництво
Лучани та краєзнавці б’ють насполох через те, що в історичній частині міста вкотре зводять якусь будівлю. Вони підозрюють, що це відбувається ще й без потрібних на це дозволів.

Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.

В історико-культурному заповіднику, поміж двох пам’яток національного значення – монастирем василіанів та Хресто-Воздвиженською церквою – вже кілька днів зводять нову будівлю.

Лучанин Віктор Мархелевський підозрює, що будівництво затіяла парафія храму. Будівельники, які зводять конструкцію з кругляка, кажуть, працюють на замовлення церкви, що поруч.

Що це буде – крамничка чи, може, якийсь інший заклад – будівельники на камеру говорити не беруться, а поза камеру кажуть, що настоятель місцевого храму сказав будувати і запевнив, що вся документація в порядку. Саме в цьому дуже сумніваються краєзнавці.



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Теги: скандал, будівництво, Луцьк
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Коментарі 1
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Судячи з написаного ніякого скандалу нема. А є один який щось підозрює і писаки які не змогли відірвати дупи від крісла і піти до священника перевірити дозволи а швиденько настрочили сенсацію.
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