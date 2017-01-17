У Старому місті – новий скандал через будівництво
Сьогодні, 06:07
Лучани та краєзнавці б’ють насполох через те, що в історичній частині міста вкотре зводять якусь будівлю. Вони підозрюють, що це відбувається ще й без потрібних на це дозволів.
Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
В історико-культурному заповіднику, поміж двох пам’яток національного значення – монастирем василіанів та Хресто-Воздвиженською церквою – вже кілька днів зводять нову будівлю.
Лучанин Віктор Мархелевський підозрює, що будівництво затіяла парафія храму. Будівельники, які зводять конструкцію з кругляка, кажуть, працюють на замовлення церкви, що поруч.
Що це буде – крамничка чи, може, якийсь інший заклад – будівельники на камеру говорити не беруться, а поза камеру кажуть, що настоятель місцевого храму сказав будувати і запевнив, що вся документація в порядку. Саме в цьому дуже сумніваються краєзнавці.
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Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
В історико-культурному заповіднику, поміж двох пам’яток національного значення – монастирем василіанів та Хресто-Воздвиженською церквою – вже кілька днів зводять нову будівлю.
Лучанин Віктор Мархелевський підозрює, що будівництво затіяла парафія храму. Будівельники, які зводять конструкцію з кругляка, кажуть, працюють на замовлення церкви, що поруч.
Що це буде – крамничка чи, може, якийсь інший заклад – будівельники на камеру говорити не беруться, а поза камеру кажуть, що настоятель місцевого храму сказав будувати і запевнив, що вся документація в порядку. Саме в цьому дуже сумніваються краєзнавці.
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Коментарі 1
Судячи з написаного ніякого скандалу нема. А є один який щось підозрює і писаки які не змогли відірвати дупи від крісла і піти до священника перевірити дозволи а швиденько настрочили сенсацію.
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