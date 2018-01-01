Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж

У Луцьку виник конфлікт між працівниками департаменту муніципальної варти міськради, які прийшли знести гараж на проспекті Грушевського, та місцевими мешканцями.Інцидент виник ввечері 20 червня.Муніципали завітали у двір на проспекті Грушевського в Луцьку, аби демонтувати гараж. Натомість місцеві жителі виступили проти цього.Люди стверджують, що не було ані попередження про демонтаж. Окрім того, у муніципалів нема рішення суду. Тому люди перегородили доступ до гаражів, фактично підперши споруди, не відходячи від них.На місці події працюють відразу декілька екіпажів патрульної поліції.Люди обіцяють ночувати біля гаражів, аби не допустити демонтаж.