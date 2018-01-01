Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Сьогодні, 22:10
У Луцьку виник конфлікт між працівниками департаменту муніципальної варти міськради, які прийшли знести гараж на проспекті Грушевського, та місцевими мешканцями.
Інцидент виник ввечері 20 червня.
Муніципали завітали у двір на проспекті Грушевського в Луцьку, аби демонтувати гараж. Натомість місцеві жителі виступили проти цього.
Люди стверджують, що не було ані попередження про демонтаж. Окрім того, у муніципалів нема рішення суду. Тому люди перегородили доступ до гаражів, фактично підперши споруди, не відходячи від них.
ЧИТАТИ ЩЕ: На муніципалів через демонтаж написали заяву в поліцію
На місці події працюють відразу декілька екіпажів патрульної поліції.
Люди обіцяють ночувати біля гаражів, аби не допустити демонтаж.
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Інцидент виник ввечері 20 червня.
Муніципали завітали у двір на проспекті Грушевського в Луцьку, аби демонтувати гараж. Натомість місцеві жителі виступили проти цього.
Люди стверджують, що не було ані попередження про демонтаж. Окрім того, у муніципалів нема рішення суду. Тому люди перегородили доступ до гаражів, фактично підперши споруди, не відходячи від них.
ЧИТАТИ ЩЕ: На муніципалів через демонтаж написали заяву в поліцію
На місці події працюють відразу декілька екіпажів патрульної поліції.
Люди обіцяють ночувати біля гаражів, аби не допустити демонтаж.
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Коментарі 4
на голову і йду скакати!
Це все відбувається ще з обіду. Муніципали роблять Бог зна що, там є кооператив, діло в 2-3 гаражах що встановлені поза його межами. Люди готові їх демонтувати, тільки попередньо треба було їх попередити.
Гречку яку роздавали треба відбивати))) А ті хто брав тепер насолоджуються наслідками)))))...
А не буде розумніше узаконити ті гаражі? І покажіть мені статтю і закон де написано що муніціпали мають право чіпати чиюсь власність. Чия земля під гаражами?
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