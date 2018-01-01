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Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж

Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
У Луцьку виник конфлікт між працівниками департаменту муніципальної варти міськради, які прийшли знести гараж на проспекті Грушевського, та місцевими мешканцями.

Інцидент виник ввечері 20 червня.

Муніципали завітали у двір на проспекті Грушевського в Луцьку, аби демонтувати гараж. Натомість місцеві жителі виступили проти цього.

Люди стверджують, що не було ані попередження про демонтаж. Окрім того, у муніципалів нема рішення суду. Тому люди перегородили доступ до гаражів, фактично підперши споруди, не відходячи від них.

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На місці події працюють відразу декілька екіпажів патрульної поліції.

Люди обіцяють ночувати біля гаражів, аби не допустити демонтаж.

Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж
Найшла коса на камінь: люди не дають муніципалам знести гараж

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Теги: конфлікт, Луцьк
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Коментарі 4
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на голову і йду скакати!
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Це все відбувається ще з обіду. Муніципали роблять Бог зна що, там є кооператив, діло в 2-3 гаражах що встановлені поза його межами. Люди готові їх демонтувати, тільки попередньо треба було їх попередити.
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Гречку яку роздавали треба відбивати))) А ті хто брав тепер насолоджуються наслідками)))))...
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А не буде розумніше узаконити ті гаражі? І покажіть мені статтю і закон де написано що муніціпали мають право чіпати чиюсь власність. Чия земля під гаражами?
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