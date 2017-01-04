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Безхатченки організували собі притулок під луцьким мостом

Безхатченки організували собі притулок під луцьким мостом
Поки влада обіцяє організувати притулок, луцькі безхатьки ночують під мостом на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє 12 канал.

У свої п’ятдесят Валентина так і не має домівки. Хороми жінки – два м’які крісла під мостом у Луцьку. Каже, що живе тут останні три роки разом зі співмешканцем Романом. У чоловіка – закрита форма туберкульозу.

Таких, як Валентина і Роман у Луцьку – близько сотні. Днями порпаються по смітниках, шукають макулатуру і метал, вночі – гріються. Нерідко лучани викликають поліцію до безхатьків, які наробили біди або ж самі втрапили у неї. Однак патрульним таких людей забирати нікуди.

Місць, де бездомні можуть переночувати влітку, у Луцьку немає. Взимку, коли на вулиці – морози, працює Центр обліку бездомних громадян при церкві «Фіміам». Однак там всього 12 місць, а прийти у центр можна лише зі свіжими результатами медогляду і тверезим.

Лучанка Ольга Бузулук написала петицію, в якій просить чиновників звернути увагу на проблеми бездомних. У міській раді натомість запевняють, що роблять усе можливе.

У 2013 році чиновники хотіли відкрити центр для бездомних в приміщенні амбулаторії у мікрорайоні Вересневе. Тоді запротестували місцеві, які не захотіли жити по сусідству з безхатьками. Минуло п’ять років, а іншого помешкання, як міст на Перемоги, для безпритульних у Луцьку так і не знайшли.



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Теги: безхатченки, Луцьк
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