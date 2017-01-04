Безхатченки організували собі притулок під луцьким мостом





Про це повідомляє



У свої п’ятдесят Валентина так і не має домівки. Хороми жінки – два м’які крісла під мостом у Луцьку. Каже, що живе тут останні три роки разом зі співмешканцем Романом. У чоловіка – закрита форма туберкульозу.



Таких, як Валентина і Роман у Луцьку – близько сотні. Днями порпаються по смітниках, шукають макулатуру і метал, вночі – гріються. Нерідко лучани викликають поліцію до безхатьків, які наробили біди або ж самі втрапили у неї. Однак патрульним таких людей забирати нікуди.



Місць, де бездомні можуть переночувати влітку, у Луцьку немає. Взимку, коли на вулиці – морози, працює Центр обліку бездомних громадян при церкві «Фіміам». Однак там всього 12 місць, а прийти у центр можна лише зі свіжими результатами медогляду і тверезим.



Лучанка Ольга Бузулук написала петицію, в якій просить чиновників звернути увагу на проблеми бездомних. У міській раді натомість запевняють, що роблять усе можливе.



У 2013 році чиновники хотіли відкрити центр для бездомних в приміщенні амбулаторії у мікрорайоні Вересневе. Тоді запротестували місцеві, які не захотіли жити по сусідству з безхатьками. Минуло п’ять років, а іншого помешкання, як міст на Перемоги, для безпритульних у Луцьку так і не знайшли.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки влада обіцяє організувати притулок, луцькі безхатьки ночують під мостом на проспекті Перемоги.Про це повідомляє 12 канал У свої п’ятдесяттак і не має домівки. Хороми жінки – два м’які крісла під мостом у Луцьку. Каже, що живе тут останні три роки разом зі співмешканцем. У чоловіка – закрита форма туберкульозу.Таких, як Валентина і Роман у Луцьку – близько сотні. Днями порпаються по смітниках, шукають макулатуру і метал, вночі – гріються. Нерідко лучани викликають поліцію до безхатьків, які наробили біди або ж самі втрапили у неї. Однак патрульним таких людей забирати нікуди.Місць, де бездомні можуть переночувати влітку, у Луцьку немає. Взимку, коли на вулиці – морози, працює Центр обліку бездомних громадян при церкві «Фіміам». Однак там всього 12 місць, а прийти у центр можна лише зі свіжими результатами медогляду і тверезим.Лучанканаписала петицію, в якій просить чиновників звернути увагу на проблеми бездомних. У міській раді натомість запевняють, що роблять усе можливе.У 2013 році чиновники хотіли відкрити центр для бездомних в приміщенні амбулаторії у мікрорайоні Вересневе. Тоді запротестували місцеві, які не захотіли жити по сусідству з безхатьками. Минуло п’ять років, а іншого помешкання, як міст на Перемоги, для безпритульних у Луцьку так і не знайшли.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію