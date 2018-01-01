У Ring Coffee - мінус 20% на сніданки*

У кав'ярні Ring Coffee, що на 1-му поверсі РЦ «Промінь», запустили акцію -20% на сніданки.Відтепер тут можна не лише випити улюблену каву, а й смачно та бюджетно поснідати.Французькі тости з карамеллю або з сиром, вівсянка з ягодами або з сухофруктами, вівсяний млинець з куркою або з ягодами, яєчня з ковбасками або з лососем, круасан з лососем або з куркою, паніні з шинкою або з в'яленими томатами та сиром моцарела, салат з сиром сулугуні, з куркою або з тунцем - вас чекає широкий вибір апетитних страв, які можна посмакувати з авторськими десертами та смачною кавою.